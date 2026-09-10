Polémica en el US Open por partidos que culminan a la madrugada

El triunfo del estadounidense Ben Shelton sobre el español Carlos Alcaraz en cuartos de final, tras 4 horas y 28 minutos de juego, concluyó a las 03:34, hora local del miércoles (04:34 de Paraguay), convirtiéndose en el partido que concluyó más tarde en los 145 años de historia del US Open.

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Si bien los finales nocturnos en Flushing Meadows no son nuevos y el propio Alcaraz en 2022 luchó contra Jannik Sinner casi hasta las tres de la madrugada, la actual edición del torneo superó esos niveles.

Hasta el miércoles cuatro partidos se han alargado hasta pasadas las dos de la mañana, mientras que en otras sesiones los jugadores han estado en pista más allá de la una de la madrugada.

El electrizante duelo entre Shelton y Alcaraz comenzó pasadas las 23:00, mientras que la derrota de Venus Williams ante Sofía Kenin en primera ronda no arrancó hasta pasada la medianoche.

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En respuesta a una publicación en X del martes, la legendaria extenista estadounidense Martina Navratilova señaló que la programación había llegado a un punto de inflexión.

“Esto no está bien”

“Algo tiene que cambiar”, escribió Navratilova. “Esto no está bien y no es normal”.

Al comentar en otra ocasión sobre la programación del último Grand Slam de cada año, Navratilova sugirió que debería limitarse la sesión nocturna a un único partido de individuales, masculino o femenino, además de un encuentro de dobles.

En esta edición, el US Open suele programar un partido de individuales de cada sexo en la pista Arthur Ashe en la sesión nocturna. Eso entraña el riesgo de que si alguno de esos duelos se prolonga más alla de lo razonable, la jornada se vuelva muy extensa. “Creo que tienen que modificar la sesión nocturna. Es demasiado tarde”, dijo Navratilova.

Como está programado en la actualidad, el torneo puede transformarse en “contraproducente para todos: espectadores y jugadores”.

Horarios “protegidos”

El extenista británico Tim Henman, presente en el US Open como analista para Sky Sports, considera que, aunque las famosas y bulliciosas sesiones nocturnas de Nueva York son una parte fundamental del torneo, podría introducirse una disposición para trasladar los partidos a otra pista si no han comenzado a una determinada hora.

“Es complicado. No es lo ideal para un deportista profesional jugar a esas horas, pero si lo miras desde el punto de vista del torneo, tener esas dos sesiones es una parte enorme de su modelo de negocio”, con la venta de entradas en la pista central, reflexionó Henman.

“Necesitamos las sesiones nocturnas, son icónicas para este evento. Pero también creo que debería haber algo parecido a horarios de inicio protegidos”.

Algunos comentaristas plantean una solución más radical: reducir la duración de los partidos de tenis recortando el número de sets. “He visto tenis toda mi vida. He jugado al tenis; me encanta el tenis. Los partidos de tenis duran demasiado”, afirmó el popular podcaster deportivo estadounidense Bill Simmons.

“Todos los puristas del tenis van a decir: ‘Eso es una locura’... Pero creo que deberían plantearse seriamente cambiar los sets de seis juegos a cinco para ganar el set” , dijo.

Esas declaraciones surgieron después de que Andrew Abdo, director ejecutivo del organismo que organiza el Abierto de Australia, sugiriera que los Grand Slams podrían acabar explorando la reducción de los partidos masculinos de las primeras rondas a formato de tres sets en lugar de cinco.

Pero el estadounidense Frances Tiafoe, semifinalista del US Open, fue tajante: los partidos al mejor de cinco sets deben mantenerse. “¿Me encantan los partidos a cinco sets? Absolutamente no”, dijo Tiafoe. “Pero es tenis”.

“Crecí viendo cantidad de partidos increíbles a cinco sets. Novak-Rafa, Federer-Rafa, épicos duelos a cinco sets que duran horas y horas. Esa es la historia de este deporte”, concluyó.