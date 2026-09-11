Ciclismo: Copa XCO Día del Soldado Paraguayo, este domingo

La actividad se desarrollará en el Circuito XCO del Comando del Ejército, en la zona del Hospital San Jorge, donde los participantes deberán concentrarse desde las 07:00. La largada está prevista para las 08:30.

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La competencia contempla categorías para damas y caballeros. En Iniciantes podrán participar corredores de 12 a 16 años; Principiantes, de 17 a 32; Máster 1, de 30 a 49; y Máster 2, de 50 años en adelante, incluyendo la franja de 60 años y más.

También estará habilitada la categoría Fuerza Libre, destinada a las categorías Junior, Sub 23 y Élite, orientada a corredores experimentados y profesionales.

Uno de los principales atractivos de la jornada será que la inscripción es gratuita, por lo que se espera la presencia de ciclistas de diferentes edades y niveles para celebrar el Día del Soldado Paraguayo a través del deporte y la actividad al aire libre.

Copa XCO Día del Soldado Paraguayo📅 Domingo 13 de setiembre📍 Circuito XCO – Comando del Ejército, Hospital San Jorge⏰ Concentración: 07:00🚴 Largada: 08:30💰 Inscripción: gratuita