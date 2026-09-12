Sascha Zverev avanza a su tercera final seguida de Grand Slam

Sascha Zverev, primer sembrado, superó en un áspero duelo a Karen Khachanov por 6-3, 7-6 (9/7) y 7-6 (8/6) y jugará su tercera final consecutiva de Grand Slam este año.

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El germano, ganador en Roland Garros y subcampeón en Wimbledon, será favorito este domingo contra Ben Shelton para conquistar un torneo en el que Jannik Sinner causó baja por lesión y Carlos Alcaraz fue eliminado en cuartos de final.

Zverev, que resistió dos pelotas de Khachanov para anotarse el tercer set, tendrá el domingo la posibilidad de sacudirse los fantasmas de su debacle en la final de 2020, cuando se dejó remontar dos sets por el austriaco Dominic Thiem.

“Era mi primera final de Grand Slam. No tenía experiencia. Todavía era un chico joven, todo es diferente”, recordó ante la prensa.

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A sus 29 años, el alemán está firmando la mejor temporada de su carrera y podría cerrarla con una cosecha mayor de Grand Slams que los gigantes Sinner y Alcaraz.

Afectados por lesiones, el italiano y el español se han conformado con un título cada uno. “A veces las cosas caen de tu lado. Estuve tan cerca tantas veces y quizás esta vez Dios dijo: ‘Este va a ser tu año’”, dijo Zverev sobre una campaña en la que podría incluso amenazar el número uno mundial de Sinner.

Ganar un Grand Slam “era el objetivo máximo, pero ahora queremos más. Queremos lograr cosas más grandes. Seguimos trabajando muy duro para eso”, recalcó el #2 mundial ante la prensa.

Tiebreaks ajustados

En Nueva York fue de menos a más hasta este sólido triunfo ante Khachanov, número 50 de la ATP e invitado inesperado a estas semifinales. Hasta las dos de la madrugada tuvo que sufrir Zverev en sus dos primeras rondas. Después, explotando un cuadro muy favorable, avanzó sin apuros ni tampoco brillantez.

El viernes, en su primera aparición diurna, dictó el ritmo del partido con su potente saque (15 aces) y apretó los dientes en dos tiebreaks ajustados y llenos de tensión.

Khachanov, semifinalista en 2022, llegó a estar 5-3 arriba en el primero de ellos pero le faltó colmillo para completar la tarea y con dos errores le devolvió la iniciativa al germano.

El ruso resistió una pelota de set con un revés paralelo que entusiasmó a las gradas, incluidos los actores Matthew McConaughey y Woody Harrelson, pero no pudo con la tercera pelota de set del alemán.