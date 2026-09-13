Charles Hockin conquista la primera medalla paraguaya en Santa Fe 2026

La bandera paraguaya ya flamea en el podio de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El nadador Charles Daniel Hockin Brusquetti conquistó este domingo la medalla de bronce en los 50 metros espalda, convirtiéndose en el primer atleta paraguayo en conseguir una presea en la competencia que se desarrolla en Argentina.

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Hockin protagonizó una destacada final y completó la prueba en 25.99 segundos, resultado que le permitió quedarse con el tercer lugar y subir al podio detrás de los brasileños Guilherme Dias Masse Basseto, ganador con 25.15, y Samuel de Oliveira Lopes, medallista de plata con 25.64.

La presea representa el primer metal para Paraguay en estos Juegos Suramericanos y premia la vigencia de Hockin, uno de los referentes históricos de la natación paraguaya.

Nicole Rautemberg, octava en los 100 libre

También tuvo participación en una final Nicole Rautemberg, quien terminó en la octava posición de los 100 metros libre femenino.

La paraguaya registró 57.85 segundos, a 2.44 segundos de la ganadora, la uruguaya María Solari, quien se quedó con el oro con 55.41.

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La peruana Rafaela Fernandini obtuvo la medalla de plata con 55.65, mientras que la brasileña Luanna Nunes completó el podio con 55.67.

Fiorella Mateos, octava en los 200 combinado

En los 200 metros combinado femenino, Paraguay estuvo representado por Fiorella Mateos, quien finalizó en el octavo lugar con un tiempo de 2:29.87.

La prueba fue ganada por la brasileña Agatha Marcondes, con 2:15.25. La colombiana Laura Sofía Melo conquistó la plata (2:15.53) y la brasileña Manuela Astori obtuvo el bronce (2:17.32).

Con la medalla de Hockin, Paraguay comienza a escribir su cosecha en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con una primera presea que llega desde la piscina.