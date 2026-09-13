Santa Fe 2026: Minerva Montiel asegura medalla para Paraguay en boxeo

Paraguay tiene asegurada una nueva medalla en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La boxeadora Minerva Montiel avanzó este domingo a las semifinales de la categoría 57 kilogramos femenino, luego de imponerse con claridad a la guyanesa Akeelah Vancooten.

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Montiel fue ampliamente superior y se quedó con la victoria por 5-0, en una decisión unánime de los jueces que le permitió instalarse entre las cuatro mejores de la categoría.

La clasificación a semifinales tiene además un premio asegurado: Minerva Montiel ya garantizó la medalla de bronce para el Team Paraguay y ahora irá por un lugar en la gran final y la posibilidad de subir un escalón más en el podio.

🥊 Boxeo - #TeamParaguay 🇵🇾 | ¡VICTORIA DE MINERVA MONTIEL Y ASEGURÓ MEDALLA! 👊🏻



🙋🏻‍♀️ Minerva Montiel - 57kg. 5 x 0 vs. Akeelah Vancooten 🇬🇾



Obs.: Avanza a Semifinales y asegura Medalla de Bronce 🥉



✅ XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 🇦🇷 2026 | @suramericanos26



💪🏻… pic.twitter.com/RSczgMsFJC — Comité Olímpico Pyo (@coparaguay) September 13, 2026

La paraguaya se convierte así en una de las protagonistas de la jornada para la delegación nacional, que busca sumar la mayor cantidad de preseas posibles en los Juegos Suramericanos que se desarrollan del 12 al 26 de septiembre en Argentina.

Sosa quedó eliminado

En la categoría 55 kilogramos masculino, el paraguayo Diego Sosa no pudo avanzar a las semifinales. El compatriota cayó por 0-5 ante el argentino Santiago Tulian en los cuartos de final.

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Con este resultado, Sosa culminó su participación en la competencia en el quinto puesto.

Ahora todas las miradas del boxeo paraguayo están puestas en Minerva Montiel, quien ya aseguró una medalla y buscará mejorar el color de la presea en las semifinales.