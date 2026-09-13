Polideportivo
13 de septiembre de 2026 a la - 21:44

Concurso Oficial del Centro Ecuestre La Fortaleza brilló en el Acá Carayá

Los ganadores de las principales copas que se disputaron que fueron el Micro, Mini y Gran Premio, en la pista del Acá Carayá.
Los ganadores de las principales copas que se disputaron que fueron el Micro, Mini y Gran Premio, en la pista del Acá Carayá.

El sábado se desarrolló el Concurso Oficial organizado por el Centro Ecuestre La Fortaleza (CELF) en la pista de salto del Regimiento de Caballería N° 4 “Acá Carayá”. El certamen se desarrolló en varias categorías, reuniendo a un importante lote de amazonas y jinetes de varias escuelas.

Por ABC Color

El sábado se desarrolló el Concurso Oficial que organizó el Centro Ecuestre La Fortaleza, en el RC4 Acá Carayá.

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En la superior categoría se impuso Juan Melgarejo del San Jorge, quien llevó la copa del Gran Premio, mientras Erika Hiebl del Horse King y Valentina Corrales de la Asocab ganaron el Mini y Micro Gran Premio, respectivamente.

Los principales ubicados, por categorías, fueron:

Gran Premio: 1° Juan Melgarejo con Fogo do Rincao del Cllub Hípico San Jorge, 2ª Estefanía Pena con Llanura del Rakiura y 3° Nathanael Panza con Quito del Acá Carayá;

Mini Gran Premio: 1ª Erika Hiebl con Cuervo del Horse King, 2ª Mariana Babuglia con Pirulo del Acá Carayá y 3ª Sofía León con Yerutí del San Jorge;

Micro Gran Premio: 1ª Valentina Corrales con Corp de la Asocab, 2ª Bianca López con Kimi del Acá Carayá y 3ª Anastasha Menshikova con Bizarro del Centro Ecuestre La Fortaleza;

Categoría Escuela Mayores 0.80: 1ª Leticia León con Anubis de La Fortaleza, 2ª Ana Patricia Duarte con Expuus de la Escuela Paraguaya de Equitación y 3ª Montserrat Cantero con Juncal de la EPE;

Las amazonas y jinetes que fueron consagrados como los mejores en las copas de las escuelas 080 a 0.60 metros.
Las amazonas y jinetes que fueron consagrados como los mejores en las copas de las escuelas 080 a 0.60 metros.

Categoría Mayores 0.70: 1ª Aleli Mengual con Juncal de la EPE, 2ª Ana Ríos con Guillermo de la EPE y 3ª Karina Ferreira con Blair de la EPE;

Las amazonas de la Escuela Paraguaya de Equitación, participantes en el concurso.
Las amazonas de la Escuela Paraguaya de Equitación, participantes en el concurso.

Categoría Menores 0.70: 1ª Giannina Capello con Americana de la EPE, 2ª Ana Patricia Duarte con Equus de la EPE y 3ª Sara Segovia con Hidalgo de la Asocab;

Categoría 0.60 Menores: 1ª Zoe Medina con Ruanita de la EPE, 2ª Paula Bernard con Malakito de La Fortaleza y 3ª María Paula Mayor con Andrómeda del Acá Carayá.