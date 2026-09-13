Paraguay sortea a Brasil y está en la final del Mundial C15 de salonismo

La selección paraguaya consiguió una ajustada victoria contra Brasil, por el pase a las finales del Campeonato Mundial C15 de salonismo que se disputa al Sur del país y definirá el título contra Colombia, que en tiempo extra superó a Canadá en la otra semifinal sabatina.

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En cuanto al último partido de los albirrojos menores de 15 años enfrentando a Brasil, los paraguayos llevaban ventaja de 2-0 con goles de Gael Vázquez (6′27″) y del capitán Emerson Pérez (9′) para culminar el primer tiempo.

En la complementaria, apenas iniciada, a los 9″ Carlos Ferreira descuenta y mas tarde, a los 5′31″ aumenta el marcador Dylan Roa para el 3-1. Doblete de Ferreira para 3-2 (8′37″) y paridad para la canarinha a los 10′25 con tanto de Guillermo Duarte. Santiago Resquín da cifras definitivas al cotejo 20″ después, para el triunfo paraguayo de 4-3.

* Programación final. La cartera del día final del torneo establece estos juegos para este domingo:

Por el 7°: puesto Chile vs. Estados Unidos, a partir de las 10:00;

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Por el 5°: lugar Argentina vs. Uruguay;

Por el 3°: Canadá vs. Brasil

Por el título: Colombia vs. Paraguay.

En los demás juegos disputados este sábado, Argentina derrotó 5 a 2 a Estados Unidos y Uruguay 6-5 a Chile.

Colombia y Canadá igualaron 3-3 en tiempo normal, y en el alargue, los cafeteros consiguieron el triunfo por 5-3.