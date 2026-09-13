Santa Fe 2026: Charles Hockin y Nicole Rautemberg, a las finales en natación

Hockin consiguió su clasificación en los 50 metros espalda masculino, durante la primera serie eliminatoria. El experimentado nadador paraguayo registró 26.09, con una diferencia de +0.28, resultado que le permitió meterse entre los finalistas de la prueba.

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También aseguró su presencia en la definición Nicole Rautemberg Maidana, quien compitió en la primera serie de los 100 metros libre femenino. La paraguaya marcó 57.53, con una diferencia de +1.45, para avanzar a la final.

En las demás pruebas de la mañana, los representantes paraguayos no lograron acceder a las finales. Camilo Villalba registró 52.93 en los 100 metros libre masculino, mientras que Astrid Caballero hizo 1:15.39 en los 100 metros pecho femenino. Fiorella Giovanna Mateos Mongelós marcó 2:32.40 en los 200 metros combinado individual femenino y María José Arúa Villalba estableció 30.80 en los 50 metros espalda femenino. Estos tres últimos registros quedaron como reserva para la siguiente fase.

Cielo Peralta, la mejor paraguaya en aguas abiertas

En los 10 kilómetros de aguas abiertas femenino, la paraguaya Cielo Peralta finalizó en la 13.ª posición, con un tiempo de 2:13:24.4, a 16:26.2 de la ganadora.

El podio fue completamente brasileño en los dos primeros lugares, con Ana Marcela de Jesús Soares da Cunha, oro con 1:56:58.2, y Viviane Eichelberger, plata con 1:57:01.9. La argentina Romina Imwinkelried, con 1:57:04.5, completó el podio.

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La otra paraguaya, Cecilia Piraino, no completó la prueba al quedar fuera del límite establecido (OTL).

En la competencia masculina de 10 kilómetros, Benjamín Insfrán tampoco pudo completar la prueba dentro del tiempo establecido, mientras que Joaquín Estigarribia abandonó (DNF).

El brasileño Matheus de Freitas Melecchi se quedó con la medalla de oro, con un registro de 1:47:53.5. El ecuatoriano David Andrés Farinango Berrú obtuvo la plata (1:47:57.2) y el brasileño Victor Rodrigues Moreno conquistó el bronce (1:48:04.1).

Sin final en clavados

En clavados, Kiara Luján Mallada Hermosa terminó en la novena posición en la prueba de trampolín femenino de 1 metro, con una puntuación de 101.10, quedando fuera de competencia en esta modalidad.