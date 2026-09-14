Jiu-jitsu: destacada actuación de los niños paraguayos en el Foz Open

Los representantes nacionales, liderados por la profesora Stephanie Bragayrac, tuvieron una excelente jornada competitiva y conquistaron un total de siete medallas: tres de oro y tres de plata, con Fabricio Villasanti como principal figura al conseguir un doble oro.

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Los resultados de los paraguayos fueron: Fabricio Villasanti, doble medalla de oro; Mia Balbuena, medalla de oro; Renato Flecha, medalla de plata; Dante Gulino, medalla de plata, y Piero Melgarejo, medalla de plata.

La actuación de los jóvenes competidores refleja el crecimiento del jiu-jitsu infantil paraguayo y el trabajo que vienen desarrollando atletas y entrenadores en la preparación para las competencias nacionales e internacionales.

La jornada en Foz do Iguaçu permitió a esta nueva generación de competidores sumar experiencia y dejar en alto la bandera paraguaya en un torneo internacional.