Polideportivo
14 de septiembre de 2026 a la - 18:58

Jiu-jitsu: destacada actuación de los niños paraguayos en el Foz Open

Gran cosecha de medallas de paraguayos en Brasil.
Gran cosecha de medallas de paraguayos en Brasil.

Una destacada actuación tuvo la delegación paraguaya de jóvenes atletas en el Foz Open de Jiu-Jitsu, disputado el domingo 13 de setiembre en el Centro de Convenciones de Foz do Iguaçu, Brasil.

Por ABC Color
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Los representantes nacionales, liderados por la profesora Stephanie Bragayrac, tuvieron una excelente jornada competitiva y conquistaron un total de siete medallas: tres de oro y tres de plata, con Fabricio Villasanti como principal figura al conseguir un doble oro.

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Los resultados de los paraguayos fueron: Fabricio Villasanti, doble medalla de oro; Mia Balbuena, medalla de oro; Renato Flecha, medalla de plata; Dante Gulino, medalla de plata, y Piero Melgarejo, medalla de plata.

La actuación de los jóvenes competidores refleja el crecimiento del jiu-jitsu infantil paraguayo y el trabajo que vienen desarrollando atletas y entrenadores en la preparación para las competencias nacionales e internacionales.

La jornada en Foz do Iguaçu permitió a esta nueva generación de competidores sumar experiencia y dejar en alto la bandera paraguaya en un torneo internacional.