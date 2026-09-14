Alexandro Liuzzi conquista el segundo bronce de Paraguay en Santa Fe 2026

Liuzzi totalizó 227 kilogramos, producto de 102 kg en arranque y 125 kg en el envión, para subir al tercer escalón del podio.

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El oro fue para el colombiano Duván Ferrer, quien acumuló 260 kg, mientras que la medalla de plata correspondió al venezolano Jefferson Gómez, con 250 kg.

El paraguayo tuvo una actuación sólida en sus levantamientos.

En el arranque registró 95, 100 y 102 kilogramos, mientras que en el envión logró 118, 120 y 125 kg, alcanzando así su marca total de 227 kg.

Segunda presea paraguaya

La conquista de Liuzzi representa la segunda medalla de Paraguay en los Juegos Suramericanos. La primera también fue de bronce y llegó de la mano del nadador Charles Hockin, en los 50 metros espalda.

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Hockin volvió a destacarse este lunes al ganar su serie preliminar de los 100 metros espalda, resultado que le permitió avanzar nuevamente a una definición por medalla. El histórico nadador paraguayo volverá a competir esta noche con la posibilidad de ampliar la cosecha nacional.

Así, el Team Paraguay ya suma dos medallas en Santa Fe 2026, ambas de bronce, mientras continúa la actividad de la delegación en las distintas sedes de los Juegos.