Luana Mendieta cosechó kilates en el Campeonato Sudamericano de USAG

Luanita Mendieta corroboró sus excelentes dotes para la gimnasia, obteniendo 5 medallas de oro en el Campeonato Sudamericano de USAGymnastics de Gimnasia Artística Femenina.
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La pequeña gimnasta, quien traía como estandarte su palmarés en el campeonato de Medellín, Colombia, representa al TKD Club, a cargo de la profesora Sonia Núñez.
En este caso, Luana sobresalió en el regional que se disputó en la SND, con la participación de unos 500 atletas de Bolivia, Ecuador, Argentina, Colombia, Chile y los gimnastas locales.
Luana consiguió 1 medalla de oro, 2 de plata y 1 de bronce, donde tuvo al lado a sus compañeras del TKD Club, que tomó parte del “suda” con 50 atletas, varios de ellos también subieron al podio, dejando en alto la insignia del ente así como al país.
Los atletas demostraron su destreza en los cuatro elementos de la gimnasia artística femenina: Viga de equilibrio, barras asimétricas, salto y suelo.
El certamen fue organizado por la Federación Paraguaya de Gimnasia y la Confederación Sudamericana de Gimnasia.