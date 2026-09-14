Luana Mendieta cosechó kilates en el Campeonato Sudamericano de USAG

La pequeña Luana Mendieta Benítez brilló en el Campeonato Sudamericano de USAG GAF, que se llevó a cabo en el pabellón de la Federación Paraguaya de Gimnasia en el predio de la Secretaría Nacional de Deportes (SND). La precoz gimnasta cosechó 5 medallas.

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