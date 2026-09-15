Testigo clave reafirma haber escuchado al principal acusado que iba a matar a Aramburu

En la séptima jornada del juicio en el Tribunal de lo Penal de París, Sébastien, camarero en el Café Mabillon del bulevar Saint-Germain, aportó un importante testimonio que puede ser determinante para dilucidar la intencionalidad de matar del antiguo comando de la Marina francesa Le Priol y de su amigo Romain Bouvier, acusado por tentativa de asesinato.

Ambos, que aseguran haber disparado como manera de defenderse de Aramburu, arriesgan la cadena perpetúa.

"Le escuché decir: 'lo voy a matar'. Recuerdo esa frase que se me ha quedado en la cabeza, al enterarme que se hizo realidad, me dejó un traumatismo", declaró Sébastien, interrogado por el presidente del Tribunal.

"¿Usted mide la importancia de esa afirmación?", le insistió el juez. "Sí", respondió el camarero. Interrogado de nuevo, sobre a quién se refería Le Priol cuando decía que lo iba a matar, Sébastien reconoció que el acusado no lo dijo explícitamente, pero que él infirió que se trataba de Aramburu.

El empleado del Mabillon insistió en que no había tomado de manera literal la amenaza de Le Priol porque se tratan de frases que se pronuncian en caliente tras una pelea como la que sucedió antes de la tragedia.

Asimismo, el presidente del Tribunal cuestionó a Sébastien por qué no contó esa frase de Le Priol en su primera deposición policial -el mismo 19 de marzo de 2022, horas más tarde del asesinato- y sí lo hizo en una segunda deposición, en septiembre de 2023.

"No lo conté el 19 (de marzo de 2022) porque estaba muy cansado", alegó. Aseguró que nunca habría dejado irse a Le Priol si hubiese sabido que lo que decía iba a concretizarse.

Sébastien aportó su versión de lo que pasó entre las 5 y las 6 horas del 19 de marzo de 2022. Relató que tanto Le Priol como Bouvier, a los que vio con una actitud más hostil, eran clientes habituales del Mabillon, mientras que a Aramburu y al también exrugbista Shaun Hegarty no los conocía.

El camarero confirmó el elevado estado de embriaguez de los dos antiguos deportista, pero aclaró que llegaron "de manera tranquila y fueron educados, lo que querían sobre todo era comer".

La pelea antes del tiroteo, cuyo detonante son las bofetadas que Le Priol da a Hegarty -que el camarero dijo no haber visto-, degeneró después de que Aramburu, defendiendo a su amigo, arrastró por la capucha y tiró al suelo al antiguo militar, al que describió como muy nervioso y enfadado.

Tras ese momento, según Sébastien, el exinternacional argentino se peleó con Le Priol y Bouvier al mismo tiempo. El camarero, con ayuda de agentes de seguridad, separó a los dos bandos. Tras la disputa, confirmó ver a Aramburu y Hegarty irse "un poco exhaustos, pero sin animadversión especial".

Fue más tarde que Bouvier y Le Priol regresaron y descargaron 10 balas en total contra Aramburu. Las del exmilitar fueron las mortales.