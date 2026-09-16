El COI observa progresos de Alpes 2030 tras renunciar su director y reordenar las sedes

El organismo que dirige Kirsty Coventry valoró los avances experimentados por el proyecto francés al término de la segunda reunión anual de la Comisión de Coordinación para la preparación de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de dentro de cuatro años, en la que se ultimaron los detalles sobre las sedes deportivas.

"Hemos visto al Comité Organizador avanzar significativamente en todos los aspectos del proyecto (...) Estos Juegos cuentan ahora con una visión clara, una identidad visual impactante, un programa deportivo atractivo, un plan de sedes optimizado y una sólida base económica", resaltó el presidente de la Comisión de Coordinación del COI, Pierre-Olivier Beckers-Vieujant.

En los progresos, Beckers-Vieujant destacó que los diferentes equipos de trabajo "están creciendo y fortaleciéndose y se encuentran en una excelente posición para pasar de la estrategia a la planificación operativa detallada y la participación activa", informa el COI en un comunicado.

La organización de los próximos Juegos de Invierno, que serán los primeros con igualdad de género, ha sufrido varios reveses en los últimos meses, como la renuncia el pasado día 10 de Edgar Grospiron como máximo responsable del Comité Organizador después de las tensiones y dificultades del proyecto.

A Grospiron lo ha relevado de forma interina Vincent Roberti, que compaginará el cargo con el de director general que ejercía hasta ahora a la espera de que se nombre a un nuevo presidente.

Grospiron, campeón olímpico de esquí acrobático en Albertville 1992, asumió la presidencia en febrero de 2025 tras la retirada de Martin Fourcade, otro de los deportistas de invierno más laureados de Francia.

"Esta segunda visita anual de los equipos del COI brindó la oportunidad de observar el progreso tangible del proyecto Alpes 2030 y de reforzar la confianza depositada en el Comité Organizador para la realización de unos Juegos espectaculares que cumplan con ambiciosos estándares de sostenibilidad", señaló Roberti.

En la reunión, se concretaron los tres recintos donde Lyon acogerá las pruebas de deportes de hielo (hockey sobre hielo, cúrling, el patinaje artístico y el patinaje de velocidad en pista corta), después de que esta ciudad relevara a Niza tras su renuncia por la negativa de su alcalde, el conservador Éric Ciotti, a instalar una pista en el estadio de fútbol.

También se ratificó que las pruebas de velocidad de esquí alpino (descenso y supergigante) se celebrarán en Courchevel y las pruebas técnicas (eslalon gigante y eslalon), en Val d'Isère.

Estas sedes se unen a los departamentos alpinos de Alta Saboya y Saboya, a la ciudad de Briançon y a la neerlandesa de Heerenveen, donde se disputarán las pruebas de patinaje de velocidad sobre hielo.

Tras definirse el programa de deportes y eventos, los siguientes pasos por parte del Comité Organizador serán elaborar el calendario de competiciones, definir las sedes de las ceremonias de apertura y clausura y fijar los criterios para la venta de entradas.