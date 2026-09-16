España mantendrá dos torneos, Madrid y Girona, en el calendario del DP World Tour 2027

En el caso de la prueba que se celebra en Cataluña en el marco del acuerdo por la organización de la Ryder Cup en 2031 en Caldes de Malavella (Girona), se opta por el cambio de sede después de que el pasado año se disputara en el Real Club de Golf El Prat de Barcelona en las mismas fechas.

Se mantiene en octubre el Abierto de España, mientras que el torneo nacional de Irlanda pasa de septiembre a comienzos de julio, y el de Francia, en septiembre, justo antes de la Ryder Cup de Irlanda, programada del 17 al 19 de ese mes.

El calendario del DP World Tour de la próxima temporada incluye 42 citas en 24 países, con la novedad de que vuelven a ser parte del circuito tres torneos históricos como los abiertos nacionales de Singapur (abril), Hong Kong (octubre) y Portugal (mayo).

En el caso de Singapur y Kong de Hong Kong, estarán organizados conjuntamente por el circuito europeo y el Asian Tour como parte de la nueva alianza tripartita, que incluye al PGA Tour, acordada el pasado mes de julio.

En total, serán 17 los abiertos nacionales que se han incluido en el próximo calendario.

La temporada volverá a abrirse a finales del próximo mes de noviembre en Sídney con el campeonato de la PGA australiana y se cerrará en noviembre de 2027 con las finales en Abu Dabi y Dubái.

Otro torneo que cambia de fecha es el campeonato BMW PGA, que será justo después de la Ryder Cup.

Tras las cuatro pruebas de apertura en Australia, Sudáfrica y Mauricio, 2027 se abrirá en Abu Dabi con la tercera edición de la Team Cup, que enfrenta a un equipo de Europa contra otro integrado por jugadores de Gran Bretaña e Irlanda, y que se alterna cada año con el Dubai Invitational.