Inter Asunción con meritorio puesto en torneo de básquet 3x3, en Brasil

El equipo representante de nuestro país, el Inter Asunción se ubicó en un histórico cuarto puesto en el torneo de 3x3 en Brasil, codeándose con los mejores equipos de América. El campeón fue el team de la Federación de Básquetbol de Chile (FebaChile), que además del título se aseguró su pase al World Tour 3x3.

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La representación guaraní consiguió 4 triunfos y 2 derrotas para ubicarse en la cuarta posición, sumando importantes puntos para ranking del World Tour 3x3 de FIBA.

El cuadro estuvo conformado por Carlos Del Puerto, Guillermo Araújo Capello, Rafael Moreira Da Silva y Renán Barreto.

Los brasileños Rafa y Renán se complementaron magníficamente con los connacionales para llegar tan alto en este certamen de gran categoría. Rafa es jugador del Basquete Joinville, mientras Renán tiene gran experiencia en nuestro baloncesto.

* Campaña. En el camino del Inter, el cuadro representativo de nuestro país, le ganó 21-20 a Our Team Joinville, 21-19 a Adjuntas 3x3 de Puerto Rico, para ingresar al main-draw.

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Allí cayó 21-8 contra Drible Cero 3x3, le ganó a Argentina 20-15 y en cuartos se impuso 18-17 a Ball So Hard de México.

En semifinal perdió contra el cuadro campeón de FebaChile por 1 punto, 19-18.

La tabla de posiciones quedó de la siguiente manera:

1° FebaChile

2° Georgetown

3° Drible Certo 3x3 de Brasil

4° Inter Asunción

5° Praia Clube MG de Basil

6° Ball So Hard de México

7° AABB Santos 3x3 Fupes de Brasil

8° NKB Basketball de Brasil

9° M4 3x3 de Brasil

10° Argentina

11° Guayaquil 593 de Ecuador

12° Chile