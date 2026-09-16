La UA celebra el "logro histórico" de que Nairobi acoja los Mundiales de Atletismo de 2029

En un comunicado, Youssouf destacó que "el principal campeonato mundial de atletismo se celebrará en suelo africano, constituyendo un hito significativo para Kenia, para la comunidad deportiva de África y para el continente africano en su conjunto".

"La elección de Nairobi refleja el creciente reconocimiento de la capacidad de África para albergar grandes eventos deportivos internacionales y subraya la importante contribución del deporte al avance de la proyección global de África, al fortalecimiento de los vínculos entre los pueblos y a la promoción de la unidad, la solidaridad y el entendimiento mutuo entre las naciones", subrayó.

El jefe de la Comisión (secretariado) confió en que los Mundiales de 2029 brindarán "una plataforma importante para mostrar el rico patrimonio deportivo, el talento juvenil y la excelencia de África", e inspirarán a "una nueva generación de atletas" en el continente.

World Athletics anunció este martes que la capital de Kenia será la sede de la cita de 2029, mientras que Múnich (Alemania) acogerá los Mundiales de 2031.

La decisión fue tomada durante la reunión que la federación internacional de atletismo celebró en Budapest.

Nairobi ya acogió los Mundiales sub-18 de atletismo en 2017 y los Mundiales sub-20 en 2021, dentro de la creciente apuesta de World Athletics por celebrar competiciones en África.

Kenia es una de las grandes potencias mundiales del atletismo, especialmente en pruebas de fondo, medio fondo, ruta y campo a través.