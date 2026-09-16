Las disciplinas acuáticas aportan más de la mitad de las medallas a Brasil y Argentina

Brasil, primero en la tabla general, ha logrado 55 de sus 86 preseas a través de competiciones que transcurren total o parcialmente en el agua, mientras que en ese mismo medio Argentina, anfitriona de la cita polideportiva, está segunda al sumar 36 de sus 76 podios con nadadores, remeros y más atletas.

Al promediar la jornada de miércoles, la delegación 'verdeamarela' sumaba un oro y un bronce en clavados, una plata y dos bronces en remo y una plata en triatlón moderno; y la Albiceleste un oro en pentatlón moderno y un oro, una plata y dos bronces en remo.

Ambos países son fuertes en los diferentes estilos de la natación, y desde el inicio de Santa Fe 2026, Brasil ha conseguido en las piscinas 44 medallas (26 masculinas y 18 femeninas), y Argentina 25 (9 masculinas y 16 femeninas).

Las grandes estrellas individuales de esta edición de los Suramericanos vienen del agua: la argentina Cecilia Dieleke ya se colgó del cuello seis medallas (tres oros, dos platas y un bronce), y el brasileño Stephan Stevernik ha conquistado cinco (tres oros, una plata y un bronce).

La natación de aguas abiertas sumó a Brasil dos oros, una plata y un bronce en la competencia de 10 kilómetros masculina y femenina, Argentina se quedó con el bronce en el femenino y Ecuador la plata masculina.

Las distintas categorías del remo han aportado mayores dividendos al país anfitrión: sumó cuatro oros, tres platas y tres bronces, en un grupo de disciplinas en las que también cosecharon triunfos las delegaciones de Uruguay, Chile y Perú.

Los clavados han traído desde el domingo un oro, una plata y cuatro bronces para Brasil, deporte en el que compite palmo a palmo por el dominio regional con Colombia, que ha logrado desde los trampolines y las plataformas cuatro doradas y tres plateadas.

El pentatlón moderno, en el que hay 200 metros de natación estilo libre, reportó uno de sus oros a Argentina con el triunfo de Catalina Serio, atleta de solo 16 años; y el triatlón, que en modalidad sprint implica nadar 750 metros, quedó para la colombiana María Velásquez pero la brasileña Djenyfer Arnold sumó una plata para su delegación.

Por detrás de los líderes Brasil y Argentina, el medallero de los Juegos Suramericanos 2026 se completan con Colombia (59, 23 oros), Venezuela (31, 23 oros), Chile (33, nueve oros), Perú (24, cinco oros), Ecuador (18, tres oros), Uruguay (8, tres oros), Paraguay (once, dos oros), y Panamá (tres, sin oros).