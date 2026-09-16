Paraguay debuta con victorias en la Olimpiada Mundial de Ajedrez en Uzbekistán

Paraguay tuvo un estreno auspicioso en la 46ª Olimpiada Mundial de Ajedrez, que se desarrolla en Samarcanda, Uzbekistán, con victorias de sus representativos absoluto y femenino en la primera ronda.

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El equipo masculino superó por 2,5-1,5 a Sierra Leona, en un match definido a partir de los triunfos del gran maestro Guillermo Vázquez y el candidato a maestro Juan Heinichen. Vázquez, con piezas blancas, derrotó a Gerald Thomas en el primer tablero, mientras que Heinichen, con negras, se impuso a Joseph Tenequee en el cuarto.

En el segundo tablero, el maestro internacional Sebastián Melián firmó tablas con Ronald Lwebuga, resultado que aseguró el triunfo paraguayo. La única derrota nacional fue la de Enrique Alló, quien cayó ante José Beckley en el tercer tablero.

Tres debutantes, medio siglo después

El encuentro ante Sierra Leona dejó además un dato histórico para el ajedrez paraguayo. Por primera vez en 50 años y después de 26 ediciones olímpicas, el equipo absoluto contó con tres debutantes: Sebastián Melián, Enrique Alló y Juan Heinichen.

La última ocasión en que Paraguay había presentado a tres jugadores debutantes en su equipo absoluto fue en 1976, durante la Olimpiada de Haifa, Israel, cuando el país regresó a la máxima cita del deporte ciencia con un plantel de cinco integrantes.

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Las mujeres, con contundente victoria

El equipo femenino tuvo un estreno todavía más contundente al imponerse por 4-0 a Seychelles. La victoria se construyó con los triunfos de la maestra internacional femenina Gabriela Vargas, quien venció con blancas a Roysha Mougal; la candidata a maestra Fiorella Mayeregger, que superó a Muthu Manavalan; la maestra FIDE femenina Paula Oviedo, ganadora frente a Rachelle Hoareau; y la maestra FIDE femenina Renata Mayeregger, quien derrotó con negras a Jessee Eulentin.

Con este resultado, el conjunto nacional femenino se ubicó en el puesto 68 de la clasificación general.

La jornada también marcó un acontecimiento inédito para Paraguay: por primera vez, las cinco integrantes del equipo femenino son tituladas. A las cuatro jugadoras que participaron en la primera ronda se suma la maestra FIDE femenina Helen Montiel. El dato refleja el crecimiento que ha experimentado el ajedrez femenino paraguayo en los últimos años.

República Checa y Suecia, los próximos rivales

La segunda ronda se disputará este jueves, a las 15:00 de Samarcanda (07:00 de Paraguay). El equipo absoluto enfrentará a República Checa, selección ubicada inicialmente en el puesto 12 del torneo, con un promedio de Elo de 2.585.

El duelo tendrá además un antecedente particular. Paraguay enfrentó en 1939 a Bohemia y Moravia, con victoria nacional por 2,5-1,5. En 1990 volvió a medirse con el entonces equipo de Checoslovaquia, en un encuentro que terminó con derrota paraguaya. Ahora se producirá el primer enfrentamiento ante la República Checa desde la separación de Chequia y Eslovaquia.

Por su parte, el conjunto femenino se medirá con Suecia, sembrada en el puesto 25 y con un promedio de Elo de 2.229.

El historial reciente registra dos derrotas paraguayas ante las suecas: 0,5-3,5 en 2012 y 1-3 en la Olimpiada de 2024. En aquel último enfrentamiento, Paula Oviedo consiguió una destacada victoria sobre Anna Cramling, hija de la legendaria ajedrecista sueca Pia Cramling.