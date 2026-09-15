Santa Fe 2026: Paraguay rompe un récord nacional en natación que llevaba 12 años vigente

La posta femenina de 4x100 metros combinado estableció un nuevo récord nacional absoluto con un tiempo de 4:27.69, derribando una marca que permanecía vigente desde 2014.
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Lara Giménez, Astrid Caballero, Nicole Rautemberg y Chiara Peralta fueron las protagonistas del nuevo registro nacional en la competencia que se desarrolla en Argentina.
El cuarteto paraguayo detuvo el cronómetro en 4:27.69, mejorando en 1.48 segundos el anterior récord absoluto, que era de 4:29.17 y se mantenía vigente desde hace 12 años.
La nueva marca representa uno de los momentos destacados para la delegación paraguaya en la jornada de natación de los XIII Juegos Suramericanos.
En la misma jornada, Lara Giménez compitió en los 200 metros espalda femeninos. En la primera serie registró 2:27.64, resultado que no le permitió acceder a la final.