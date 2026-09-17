La actuación de Aitor Fernández abre una duda para Ramis en la portería de Osasuna

Aitor Fernández aprovechó ayer su oportunidad. El guardameta vasco ejerció como capitán y disputó su primer partido como titular en Liga esta temporada y lo hizo con una actuación sobresaliente en el Metropolitano. Siete paradas que evitaron que Osasuna se marchase de Madrid con un castigo todavía mayor.

Los cuatro goles del Atlético no empañaron el partido de Fernández. Una actuación que llega después de dos jornadas especialmente complicadas para los rojillos, con siete goles encajados ante Alavés (5) y Espanyol (2).

Luis Miguel Ramis decidió entonces introducir cambios y uno de ellos llegó bajo palos, una decisión poco habitual en Osasuna. Ahora, la actuación de Aitor ha despertado a una afición que pide su continuidad y reclama verle de nuevo como titular el sábado ante el Rayo Vallecano.

A sus 35 años, Fernández afronta su quinta temporada en Pamplona y tiene contrato hasta final de curso. La temporada pasada apenas tuvo protagonismo: Alessio Lisci recurrió a él en la jornada 35, tras la expulsión de Sergio Herrera ante el Levante, y solo volvió a ser titular una jornada más, precisamente, ante el Atlético.

Ahora, con la llegada de Ramis, el escenario puede haber cambiado. El técnico tiene sobre la mesa la decisión de mantener a Herrera o apostar por un Aitor que, en su primera oportunidad, respondió con creces. Parte de la afición pide el cambio en favor de un futbolista que encajó desde el primero día en el club.

El propio portero resumía después del encuentro su frustración en declaraciones a la televisión con derechos pese a su actuación: "Trabajas para esto y te llevas cuatro, no vale de nada". Y dejaba clara la prioridad del equipo: "Tenemos que cerrar la sangría de goles en contra, porque así es difícil".