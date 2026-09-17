Polideportivo
17 de septiembre de 2026 a la - 23:45

Ovechkin justifica su video con Lavrov: "Soy ruso, apoyo a mi país"

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Washington, 17 sep (EFE).- La estrella de los Washington Capitals de la NHL, el ruso Alex Ovechkin, justificó este jueves su participación en un video elector de Rusia Unida, el partido del presidente Vladimir Putin.

Por EFE
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"Soy ruso y apoyo a mi país", dijo en declaraciones a periodistas Ovechkin, que explicó que personas cercanas al partido le pidieron participar en el video, a lo que accedió.

"En cuanto deje de jugar al hockey, probablemente me quedaré allí (en Rusia). Voy a vivir allí. Mis hijos estarán allí, mi familia. Así que estoy lleno de paz y amor, y espero que todo vaya a salir bien", dijo el ruso.

Ovechkin, de 41 años y en su temporada número 22 con los Capitals, es el máximo anotador de la historia de la NHL con 929 goles.

El capitán de los Capitals nunca ha ocultado su apoyo a Putin y desde hace años utiliza en Instagram una foto de perfil en la que aparece junto al presidente ruso.

El video en cuestión, en el que el jugador aparece junto a otros famosos rusos encabezados por el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, ha levantado ampollas en la capital estadounidense, cuyas relaciones con Moscú son tensas desde hace años.