Ovechkin justifica su video con Lavrov: "Soy ruso, apoyo a mi país"

"Soy ruso y apoyo a mi país", dijo en declaraciones a periodistas Ovechkin, que explicó que personas cercanas al partido le pidieron participar en el video, a lo que accedió.

"En cuanto deje de jugar al hockey, probablemente me quedaré allí (en Rusia). Voy a vivir allí. Mis hijos estarán allí, mi familia. Así que estoy lleno de paz y amor, y espero que todo vaya a salir bien", dijo el ruso.

Ovechkin, de 41 años y en su temporada número 22 con los Capitals, es el máximo anotador de la historia de la NHL con 929 goles.

El capitán de los Capitals nunca ha ocultado su apoyo a Putin y desde hace años utiliza en Instagram una foto de perfil en la que aparece junto al presidente ruso.

El video en cuestión, en el que el jugador aparece junto a otros famosos rusos encabezados por el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, ha levantado ampollas en la capital estadounidense, cuyas relaciones con Moscú son tensas desde hace años.