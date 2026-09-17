Segunda difícil ronda para tableros guaraníes en la Olimpiada Mundial de Ajedrez

A pesar de dar batalla, la jerarquía del equipo de República Checa fue un gran obstáculo como para reprisar el exitoso debut del Team Paraguay en la Olimpiada Mundial de Ajedrez, en Uzbekistán.

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Recordemos que en el debut, los varones derrotaron a Sierra Leona (2,5-1,5) y las féminas a Seychelles (4-0).

El equipo masculino cayó 0,5 a 3,5 frente a la escuadra checa, con promedio de 2585 Elo, con 2 GM y 2 IM.

La nota de destaque la dio el GM Guillermo Vázquez, con blancas, consiguiendo un empate ante el GM Thai Dai Van Nguyen (2633 Elo), sumando el único medio punto para la escuadra capitaneada por Andrés Riquelme.

El tablero 2 de Paraguay fue el MI Antonio Almirón, junto al MI Juan Sebastián Melián (tablero 3) y el CM Juan Uvaldo Heinichen (tablero 4).

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Victoria de Renata Meyeregger

El seleccionado femenino de Paraguay tuvo dos grandes actuaciones, con el triunfo de la WFM Renata Mayeregger y tabla de la WIM Gabriela Vargas. A pesar del esfuerzo del equipo paraguayo, hubo derrota por 1,5-2,5 contras las suecas.

El combinado femenino paraguayo , preclasificado #76 con 1979 de Elo promedio, enfrentó a las suecas, preclasificada #19 con 2229 de Elo).

La WIM Gabriela Vargas, Tablero 1, firmó tabla enfren tando a frente a la legendaria GM Pía Cramling.

Por su parte, la WFM Renata Mayeregger (Tablero 4) desplegó una implacable precisión para vencer con punto completo a Anna Cramling Bellón.

Este viernes, desde las 15:00, el team Absoluto enfrentará a Namibia y el Femenino a Curacao.