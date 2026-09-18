Polideportivo
18 de septiembre de 2026 a la - 22:23

Colonias Gold se pasea contra Campoalto y sigue como escolta en el Clausura

Colonias Gold, fuerte en su casa, derrotó sin atenuantes al Deportivo Campoalto, para seguir bien posicionado en el torneo Clausura de la LNB.
Colonias Gold, fuerte en su casa, derrotó sin atenuantes al Deportivo Campoalto, para seguir bien posicionado en el torneo Clausura de la LNB.

Colonias Gold tuvo este viernes una gran producción goleadora contra Deportivo Campoalto en Obligado, para seguir escoltando al Deportivo San José, en la tabla del torneo Clausura de la Liga Nacional de Básquetbol LNB 2026.

Por ABC Color
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Los colonos se impusieron por el marcador de 107-71 a los estudiantes, para seguir por buen camino a la siguiente fase del Clausura, por la fecha 12 del torneo de baloncesto.

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Los “dorados” jugaron en el estadio “Ka’a Poty” su casa en la ciudad de Obligado, para derrotar a los asuncenos, con parciales de 34-27, 28-7, 29-19 y 16-18. Diego “Cuando no” Silva fue el goleador del partido con 17 puntos para los colonos, mientras en el Deportivo cumplieron mejor Francisco Bogarín y Guillermo Araújo con 15 puntos.

* Otros partidos. En los dos partidos del jueves, por la fecha 12, ganaron Deportivo Amambay y Félix Pérez Cardozo.

Las Águilas del Norte se impusieron en casa por 101-67 a San Alfonzo de Minga Guazú, en el Estadio de la Federación de Básquetbol de Amambay.

Por su parte, los Rojos de Villa Morra hicieron lo propio contra Capiatá Bulls, derrotándolo 88-76 en el “Efigenio González”.

Olimpia Kings y Deportivo San José se enfrentaban este viernes, cerrando el eslabón 12 del Clausura.