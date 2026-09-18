Concentración dominguera en el Botánico para el “Día Mundial Sin Auto”

Para este domingo se cursa invitación a todos los interesados para vivir el “Día Mundial Sin Auto”, una iniciativa que ya tiene 15 años y cuyo principal propósito es concienciar a la población sobre el uso del automóvil, priorizando otras alternativas mas “saludables” para el medio ambiente.
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La concentración es para las 8:00 en el Jardín Botánico y la salida ciclística arrancará a las 9:00 para el recorrido de una distancia de 17 kilómetros, con este trayecto:
Avenida Primer Presidente, Avenida Costanera, Avenida General Santos, Avenida Brasilia, Vía Férrea, Avenida Mariscal López, Avenida Sacramento, Retorno por Avenida Primer Presidente hasta el Jardín Botánico. Zona de hidratación: Plazoleta Vía Férrea.
Según los organizadores se pretende promover el uso de la bicicleta como medio de transporte saludable y sostenible, fomentar la actividad física y contribuir al cuidado del ambiente.
Organiza Cyclesport SA con el apoyo de la Dirección de Juventud y Deportes de la Municipalidad de Asunción, el Jardín Botánico y Zoológico de Asunción.
Si bien la participación es gratuita, la adquisición del jersey tiene costo, que incluyen tickets para sorteos. También se podrán alquilar biciclos.
Más información: +595984777661.