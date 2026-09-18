Polideportivo
18 de septiembre de 2026 a la - 22:48

Concentración dominguera en el Botánico para el “Día Mundial Sin Auto”

El domingo se realizará la jornada ciclística "Día Mundial Sin Auto", que saldrá desde el Botánico, a las 9:00.
El domingo se realizará la jornada ciclística "Día Mundial Sin Auto", que saldrá desde el Botánico, a las 9:00.

El domingo se realizará la 15ª Edición del Día Mundial Sin Auto (22 de septiembre), cuya concentración será a partir de las 8:00 en el Jardín Botánico. El evento busca concienciar acerca del uso del automóvil y promover el traslado, principalmente, en bicicletas.

Por Guillermo Caballero, ABC Color
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Para este domingo se cursa invitación a todos los interesados para vivir el “Día Mundial Sin Auto”, una iniciativa que ya tiene 15 años y cuyo principal propósito es concienciar a la población sobre el uso del automóvil, priorizando otras alternativas mas “saludables” para el medio ambiente.

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La concentración es para las 8:00 en el Jardín Botánico y la salida ciclística arrancará a las 9:00 para el recorrido de una distancia de 17 kilómetros, con este trayecto:

Avenida Primer Presidente, Avenida Costanera, Avenida General Santos, Avenida Brasilia, Vía Férrea, Avenida Mariscal López, Avenida Sacramento, Retorno por Avenida Primer Presidente hasta el Jardín Botánico. Zona de hidratación: Plazoleta Vía Férrea.

Según los organizadores se pretende promover el uso de la bicicleta como medio de transporte saludable y sostenible, fomentar la actividad física y contribuir al cuidado del ambiente.

Organiza Cyclesport SA con el apoyo de la Dirección de Juventud y Deportes de la Municipalidad de Asunción, el Jardín Botánico y Zoológico de Asunción.

Si bien la participación es gratuita, la adquisición del jersey tiene costo, que incluyen tickets para sorteos. También se podrán alquilar biciclos.

Más información: +595984777661.