El Golf y un doble oro: Paraguay volvió a conquistar otra medalla

Golf de oro: el Team Paraguay conquistó hoy dos medallas doradas con el deporte en los Juegos Suramericanos 2026. Luego de la victoria en individuales de Sofía García, la golfista de 28 años, junto a Marcelo Ruiz (18), Milagros Chaves (30) y Gustavo Silvero (27) subieron a la cima del podio en el Club de Golf Rosario en la modalidad de Equipo mixto.

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Paraguay finalizó la cuarta y última ronda con 140 golpes, sumando un total de 562 (-10): 145 en la ronda 1, 143 en la ronda 2 y 134 en la ronda 3. El combinado nacional culminó por delante de Colombia, con 570 golpes (-2), y Argentina, con 574 (+2), que por su lado, celebraron con las preseas de plata y bronce respectivamente.

Paraguay llegó a las 20 medallas en los Juegos Odesur Santa Fe 2026. La delegación nacional suma 5 de oro, 6 de plata y 9 de bronce. El Remo, con 6, es la modalidad con más conquistas. Por su lado, el Golf, Patinaje de Velocidad y las Bochas también tienen 2. Por su lado, Levantamiento de pesas, Natación, Esgrima, Ciclismo, EA Sport, Boxeo, Vóley de Playa y Patinaje Artístico están con 1 cada uno.

Juegos Odesur 2026: ¿Cómo está el medallero de Paraguay?