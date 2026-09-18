Polideportivo
18 de septiembre de 2026 a la - 16:59

El Golf y un doble oro: Paraguay volvió a conquistar otra medalla

Sofía García sonríe con chaqueta roja y blanca del 'Paraguay Team', levantando ambos pulgares en un ambiente deportivo.
Sofía García sonríe y levanta los pulgares, luciendo su chaqueta del 'Paraguay Team' en un evento deportivo.@coparaguay

El Golf mixto ganó la quinta medalla del Team Paraguay en los Juegos Odesur 2026.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Golf de oro: el Team Paraguay conquistó hoy dos medallas doradas con el deporte en los Juegos Suramericanos 2026. Luego de la victoria en individuales de Sofía García, la golfista de 28 años, junto a Marcelo Ruiz (18), Milagros Chaves (30) y Gustavo Silvero (27) subieron a la cima del podio en el Club de Golf Rosario en la modalidad de Equipo mixto.

Lea más: Sofía García también conquistó el oro en los Juegos Odesur 2026

Paraguay finalizó la cuarta y última ronda con 140 golpes, sumando un total de 562 (-10): 145 en la ronda 1, 143 en la ronda 2 y 134 en la ronda 3. El combinado nacional culminó por delante de Colombia, con 570 golpes (-2), y Argentina, con 574 (+2), que por su lado, celebraron con las preseas de plata y bronce respectivamente.

Sofía García conquistó la medalla de oro en el Golf femenino de los Juegos Odesur 2026.
Sofía García conquistó la medalla de oro en el Golf femenino de los Juegos Odesur 2026.

Paraguay llegó a las 20 medallas en los Juegos Odesur Santa Fe 2026. La delegación nacional suma 5 de oro, 6 de plata y 9 de bronce. El Remo, con 6, es la modalidad con más conquistas. Por su lado, el Golf, Patinaje de Velocidad y las Bochas también tienen 2. Por su lado, Levantamiento de pesas, Natación, Esgrima, Ciclismo, EA Sport, Boxeo, Vóley de Playa y Patinaje Artístico están con 1 cada uno.

Juegos Odesur 2026: ¿Cómo está el medallero de Paraguay?

  • Oro: 5 (Erika Alarcón, Julio Mirena, Nicole Martínez, Sofía García y Golf mixto)
  • Plata: 6
  • Bronce: 9