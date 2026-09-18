Polideportivo
18 de septiembre de 2026 a la - 15:08

Sofía García también conquistó el oro en los Juegos Odesur 2026

Sofía García conquistó la medalla de oro en el Golf femenino de los Juegos Odesur 2026.
Sofía García conquistó la medalla de oro en el Golf femenino de los Juegos Odesur 2026.@coparaguay

Sofía García ganó la medalla de oro en el Golf femenino de los Juegos Odesur 2026.

Por ABC Color
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Sofía García ganó hoy el oro en el Golf Individual femenino y aumentó el medallero del Team Paraguay en los Juegos Odesur 2026. La golfista cerró la cuarta ronda con 67 golpes y lideró el certamen con 275, superando en el podio a la colombiana María José Bohorquez y a la argentina Ana Giuliano, quienes fueron segunda y tercera respectivamente.

Lea más: Nicole Martínez ganó el tercer Oro de Paraguay en los Juegos Odesur 2026

García, quien realizó 72 golpes en la ronda 1, 70 en la ronda 2 y 66 en la ronda 3, logró la cuarta presea dorada de la delegación, que llegó a las 19 medallas en el certamen multideportivo en Santa Fe, Argentina. Por su parte, la compatriota Milagros Chaves (30 años) culminó en el cuarto lugar con 298 golpes (+10) en el Club de Golf Rosario.

Sofía García sonríe con chaqueta roja y blanca del 'Paraguay Team', levantando ambos pulgares en un ambiente deportivo.
Sofía García sonríe y levanta los pulgares, luciendo su chaqueta del 'Paraguay Team' en un evento deportivo.

Juegos Odesur 2026: ¿Cómo está el medallero de Paraguay?

  • Oro: 4 (Erika Alarcón, Julio Mirena, Nicole Martínez y Sofía García)
  • Plata: 6
  • Bronce: 9

Sofía García el cuarto oro del Team Paraguay en Odesur 2026