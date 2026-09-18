Sofía García también conquistó el oro en los Juegos Odesur 2026

Sofía García ganó hoy el oro en el Golf Individual femenino y aumentó el medallero del Team Paraguay en los Juegos Odesur 2026. La golfista cerró la cuarta ronda con 67 golpes y lideró el certamen con 275, superando en el podio a la colombiana María José Bohorquez y a la argentina Ana Giuliano, quienes fueron segunda y tercera respectivamente.

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García, quien realizó 72 golpes en la ronda 1, 70 en la ronda 2 y 66 en la ronda 3, logró la cuarta presea dorada de la delegación, que llegó a las 19 medallas en el certamen multideportivo en Santa Fe, Argentina. Por su parte, la compatriota Milagros Chaves (30 años) culminó en el cuarto lugar con 298 golpes (+10) en el Club de Golf Rosario.

Juegos Odesur 2026: ¿Cómo está el medallero de Paraguay?

Oro: 4 (Erika Alarcón, Julio Mirena, Nicole Martínez y Sofía García)

Plata: 6

Bronce: 9

Sofía García el cuarto oro del Team Paraguay en Odesur 2026