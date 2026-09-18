Keely Hodgkinson brilla en Athlos y cierra la temporada con una corona

Keely Hodgkinson puso el broche a una temporada marcada por contrastes con una contundente victoria en los 800 metros de Athlos, la competición de atletismo exclusivamente femenina que tuvo por primera vez una edición fuera de Nueva York.

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La británica, de 24 años, se impuso con un tiempo de 1:56,40 en el estadio StoneX de Londres, ante un público que la recibió con una gran ovación. Tras cruzar la meta, Hodgkinson recibió una corona de plata de Tiffany & Co., el premio que Athlos entrega a sus campeonas en lugar de las tradicionales medallas.

Pero la victoria no fue el único atractivo de la noche. Hodgkinson compitió con un llamativo traje de velocidad integral completamente negro, diseñado especialmente para combinar moda, tecnología y rendimiento.

No one has ever looked cooler winning an 800 🥶



⏱️ 1:56.40 @keelyhodgkinson pic.twitter.com/3oyoCKbQQK — ATHLOS (@athlos) September 18, 2026

El atuendo, desarrollado durante casi un año, incorporó una espalda descubierta, una capucha con abertura para la coleta y nodos impresos en 3D que modificaban su comportamiento aerodinámico para reducir la resistencia del aire en determinadas zonas.

“Esto ha sido un proyecto que ha tardado casi un año en gestarse. Es una mezcla de moda, velocidad y ciencia”, explicó Hodgkinson a BBC Sport, quien consideró que Athlos era el escenario ideal para presentar el traje.

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La británica consiguió así su primera victoria desde la Liga Diamante de Londres, en julio, y cerró con una sonrisa un año que había comenzado con grandes expectativas y posteriormente estuvo marcado por lesiones y resultados irregulares.

Durante la temporada bajo techo, Hodgkinson consiguió su primer título mundial de 800 metros y estableció un nuevo récord mundial. Sin embargo, una caída durante un entrenamiento y problemas en los isquiotibiales condicionaron su preparación posterior.

Aunque mejoró su récord británico durante el verano, terminó segunda detrás de la suiza Audrey Werro tanto en el Campeonato Europeo como en el Campeonato Mundial Ultimate de Atletismo.

Una noche de grandes figuras

Athlos, creado por Alexis Ohanian, cofundador de Reddit y esposo de la tenista Serena Williams, reunió a varias de las principales figuras del atletismo femenino mundial.

La estadounidense Sha’Carri Richardson ganó los 100 metros con 10,80 segundos, mientras que las británicas Imani-Lara Lansiquot y Daryll Neita terminaron cuarta y quinta, respectivamente.

En los 200 metros, la campeona olímpica Gabby Thomas se impuso con 22,13 segundos. La dominicana Marileidy Paulino, campeona olímpica de los 400 metros, ganó esa distancia con 48,73 segundos.

También celebraron victorias Alaysha Johnson, en los 100 metros vallas, y Alyssa Jones, en salto de longitud.

En la milla, la polaca Klaudia Kazimierska derrotó por un estrecho margen a la británica Georgia Hunter Bell, a quien superó por el interior para ganar con un registro de 4:19,43.

Cada una de las siete pruebas contó con seis participantes y repartió 65.000 dólares para la ganadora, dentro de una bolsa total de 1,05 millones de dólares.

Un nuevo modelo para el atletismo

Athlos busca diferenciarse de las competencias tradicionales mediante una combinación de deporte y entretenimiento. Las atletas desfilaron por una alfombra roja antes de competir y el espectáculo incluyó un DJ junto a la pista, además de la entrega de las coronas de Tiffany & Co.

La edición londinense fue la primera de Athlos fuera de Nueva York. Originalmente estaba prevista una segunda jornada en 2026, pero la reunión programada para octubre en Nueva York fue cancelada después de consultar con las atletas al término de una extensa temporada.

Ohanian mantiene, sin embargo, la intención de convertir Athlos en una competición de alcance global e incorporarla al calendario internacional del atletismo a partir del próximo año.

El proyecto apuesta inicialmente por el atletismo femenino. Según Ohanian, la decisión responde a una estrategia empresarial y la edición de 2028, coincidente con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, podría marcar una nueva etapa para la competición.

Por ahora, Londres dejó una imagen clara: grandes figuras del atletismo femenino, competencia de alto nivel y un formato que busca convertir cada carrera en un espectáculo propio. Y en el centro de la escena estuvo Hodgkinson, que terminó la noche con una victoria, una corona y una sonrisa.