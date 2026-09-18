Polideportivo
18 de septiembre de 2026 a la - 22:10

Santa Fe 2026: Paraguay cierra el viernes con 20 medallas

La remera paraguaya Nicole Martínez conquistó el oro en single y sumó su tercera medalla en la copetencias las anteriores de plata y bronce.
La remera paraguaya Nicole Martínez conquistó el oro en single y sumó su tercera medalla en la copetencias las anteriores de plata y bronce.

El Team Paraguay tuvo una gran jornada en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con tres medallas de oro: Nicole Martínez en remo y Sofía García con dos títulos en golf. La delegación acumula 20 preseas: 5 de oro, 6 de plata y 9 de bronce.

Por David Rolón
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El Team Paraguay cerró este viernes una destacada jornada en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, al conquistar tres medallas de oro y elevar a 20 su cosecha en el medallero general.

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La jornada dorada comenzó con Nicole Martínez, quien se consagró campeona en remo y aportó una de las tres preseas de oro para la delegación paraguaya.

Tremenda actuación de Sofía García en golf al ganar dos medallas de oro. La abanderada del Team Paraguay fue campeona en individual y en equipo mixto en Santa Fe 2026.
Tremenda actuación de Sofía García en golf al ganar dos medallas de oro. La abanderada del Team Paraguay fue campeona en individual y en equipo mixto en Santa Fe 2026.

En golf, Sofía García tuvo una jornada sobresaliente al conquistar dos medallas de oro, una en la competencia individual y otra en la modalidad de equipos mixtos. De esta manera, la golfista aportó dos títulos a la delegación nacional.

Con estos resultados, Paraguay acumula 20 medallas, distribuidas en 5 de oro, 6 de plata y 9 de bronce, y se mantiene en carrera por alcanzar el objetivo trazado de 36 preseas en esta edición de los Juegos Suramericanos.

El remo es hasta el momento la disciplina que más medallas aportó a Paraguay, con 6 preseas: una de oro, dos de plata y tres de bronce. Golf suma dos oros, mientras que el patinaje de velocidad registra dos medallas, una de oro y una de plata.

El resto de las preseas paraguayas se distribuyen entre patinaje artístico, vóleibol de playa, petanca, boxeo, ciclismo de ruta, deportes electrónicos, esgrima, natación y levantamiento de pesas.

Así, el Team Paraguay encara las siguientes jornadas de competencia con 20 medallas en el bolsillo y 5 títulos, en busca de seguir aumentando la cosecha en Santa Fe 2026.

Así está el Medallero al cierre del sexto día de competencias.
Así está el Medallero al cierre del sexto día de competencias.