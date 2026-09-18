Santa Fe 2026: Paraguay cierra el viernes con 20 medallas

El Team Paraguay cerró este viernes una destacada jornada en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, al conquistar tres medallas de oro y elevar a 20 su cosecha en el medallero general.

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La jornada dorada comenzó con Nicole Martínez, quien se consagró campeona en remo y aportó una de las tres preseas de oro para la delegación paraguaya.

En golf, Sofía García tuvo una jornada sobresaliente al conquistar dos medallas de oro, una en la competencia individual y otra en la modalidad de equipos mixtos. De esta manera, la golfista aportó dos títulos a la delegación nacional.

Con estos resultados, Paraguay acumula 20 medallas, distribuidas en 5 de oro, 6 de plata y 9 de bronce, y se mantiene en carrera por alcanzar el objetivo trazado de 36 preseas en esta edición de los Juegos Suramericanos.

El remo es hasta el momento la disciplina que más medallas aportó a Paraguay, con 6 preseas: una de oro, dos de plata y tres de bronce. Golf suma dos oros, mientras que el patinaje de velocidad registra dos medallas, una de oro y una de plata.

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El resto de las preseas paraguayas se distribuyen entre patinaje artístico, vóleibol de playa, petanca, boxeo, ciclismo de ruta, deportes electrónicos, esgrima, natación y levantamiento de pesas.

Así, el Team Paraguay encara las siguientes jornadas de competencia con 20 medallas en el bolsillo y 5 títulos, en busca de seguir aumentando la cosecha en Santa Fe 2026.