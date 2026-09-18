Las Guerreras se imponen a Colombia y aseguran medalla suramericana

Las Guerreras consiguieron una valiosa victoria contra Colombia en el compromiso de balonmano, por el score de 40-15 y se encaminan al podio de los Juegos Suramericanos, en Argentina.

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El team guaraní asegura la medalla de bronce, con 6 puntos, y de vencer a Uruguay este sábado accederá como mínimo a la medalla plateada.

En cuanto al juego contra las cafeteras, las albirrojas dominaron desde el vamos, para ir a vestuarios por el buen marcador de 18-6.

En la complementaria ampliaron el score, por 22-9, para poner cifras definitivas del encuentro: 40-15.

Jessica Fleitas fue la goleadora con 9 conversiones, Ahinara Lombardo 6, Fiorella Enriquez 5, Sabrina Fiore 4, Evelyn Bogdanoff 4, Delyne Leiva 3, Renata Sosa 3, Fernanda Insfrán 2, Jazmín Mendoza 2, Milagros Samaniego 1 y Ana Oliveira 1.

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* Programa sabatino. Los juegos para este sábado, la penúltima jornada del femenino de hándbol, son los siguientes:

14:30 Colombia vs. Chile

17:00 Uruguay vs. Paraguay

19:30 Argentina vs. Perú

* Posiciones. Las posiciones provisorias están así, faltando el choque de fondo de este viernes entre Argentina y Uruguay:

1° Paraguay 6 puntos (+45)

2° Uruguay 4 puntos (+96)

3° Argentina 4 puntos (+30)

4° Chile 2 puntos (+14)

5° Perú 0 (-83).