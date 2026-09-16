Las Guerreras debutan con victoria sobre Chile, en Santa Fe

Las Guerreras consiguieron una gran victoria frente a la guapa selección chilena, superando el debut y a las trasandinas en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. En el partido de balonmano que se disputó este miércoles, las paraguayas se impusieron por el marcador de 21 (12) -19 (8).

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Los goles para las guerreras fueron de Fiorella Enriquez 6, Delyne Leiva 4, Evelyn Bogdanoff 4, Jessica Fleitas 4, Milagros Samaniego 2 y Maggie Lugo 1.

Este jueves, las albirrojas enfrentará a la endeble selección de Perú.

En otros cotejos de la jornada inaugural, Uruguay goleó 51-9 a Perú, y de fondo jugaban Argentina vs. Colombia.

Participan en la rama femenina, además de la anfitriona Argentina, Perú y Colombia, mientras en la rama varonil jugarán Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

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El calendario de partidos para los siguientes días:

Jueves 17 de septiembre

14:30 Perú vs. Paraguay

17:00 Colombia vs. Uruguay

19:30 Chile vs. Argentina

Viernes 18 de septiembre

14:30 Chile vs. Perú

17:00 Paraguay vs. Colombia

19:30 Argentina vs. Uruguay

Sábado 19 de septiembre

14:30 Colombia vs. Chile

17:00 Uruguay vs. Paraguay

19:30 Argentina vs. Perú

Domingo 20 de septiembre

14:30 Perú vs. Colombia

17:00 Uruguay vs. Chile

19:30 Paraguay vs. Argentina

* El team de guerreras. La dotación femenina está compuesta por: Fátima Ocampos y Anna Macke (porteras); Delyne Leiva y Renata Sosa (centrales), Fernanda Insfrán, Milagros Samaniego, Evelyn Bogdanoff y Fiorella Enriquez (laterales), Sabrina Fiore, Maggie Lugo y Yamile Oliveira (pivotes), Jessica Fleitas, Jazmín Mendoza y Valentina Lombardo (extremos).

Entrenadora: Marizza Faría; Preparadora de porteras: Sabrina Bogado, Delegado: Martín Duarte Leite, Subdelegada: Dori Ortigoza.