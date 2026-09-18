Los Miami Dolphins lideran la carrera de la NFL por conquistar el mercado hispanohablante

España es uno de los seis países fuera de Estados Unidos en los que los Dolphins poseen los derechos de marketing internacional a través del Programa de Mercados Globales (GMP, en inglés) de la NFL, que permite a las franquicias expandir su marca y generar afición por todo el mundo en nombre de la liga.

En el caso de los Dolphins, radicados en una ciudad con un potente ADN hispano e internacional como Miami, esa expansión encuentra su encaje más natural en España y Latinoamérica.

"Somos el tercer equipo con más países, pero pensamos en crecer más. Cuando miramos a los 32 equipos de la NFL, somos líderes en iniciativas y en presencia local en todos nuestros mercados", dijo en una entrevista con EFE el vicepresidente de Desarrollo Internacional de los Miami Dolphins, Felipe Formiga.

Junto al mercado español, la franquicia también despliega su estrategia en Argentina, Brasil, Colombia, México y Reino Unido, consolidándose como el equipo con mayor presencia y ejecución directa sobre el terreno en el ámbito hispanohablante.

Formiga regresó esta semana a Miami desde España, donde participó en los eventos más recientes que la franquicia llevó a cabo en Madrid y Granollers (Barcelona) para promocionar el fútbol americano, un deporte que contaba con unas 4.500 licencias en España en 2025.

Los dos principales reunieron en cursos de 'flag football' -una versión sin contacto de este deporte- a más de 400 niños y niñas de entre siete y catorce años, además de decenas de entrenadores.

Una cifra "muy positiva", según Formiga, que supuso un crecimiento del 80 % en el número de participantes y el doble de entrenadores con respecto a la edición anterior, que se organizó con motivo del encuentro que los Dolphins disputaron contra los Washington Commanders en el Santiago Bernabéu.

"Todos estábamos muy emocionados con la oportunidad de jugar ese partido histórico en el Bernabéu, pero también hablábamos de qué pasaría a partir del día siguiente. Nos hemos quedado ahí, estamos en el mercado y está siendo un éxito para nosotros", destacó el ejecutivo de los Dolphins.

El estadio del Real Madrid volverá a acoger este año un nuevo partido de la NFL, pero la franquicia de Miami no será uno de sus protagonistas. Los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons fueron los elegidos para el encuentro del 8 de noviembre.

Alejados de los focos de esa gran cita, los Dolphins mantienen viva su estrategia a través del ocio y los eventos de comunidad. Prueba de ello fue la fiesta organizada en Barcelona para seguir en directo el debut del equipo en la NFL, a la que se suman alianzas comerciales con socios locales para llevar la marca a espacios urbanos como centros comerciales.

Además, mantienen acuerdos de colaboración con clubes locales de fútbol americano y trabajan de la mano con varios colegios para fomentar el 'flag football' entre los más pequeños.

Esta misma filosofía se traslada a Latinoamérica, donde los Dolphins son el único equipo de la NFL con presencia en más de dos países: poseen los derechos exclusivos en Argentina y Colombia, y compartidos en Brasil y México.

"Nuestra estrategia es para hispanohablantes y latinos porque lo tenemos en nuestro ADN; es algo muy natural para nosotros porque en Miami somos parte de esa comunidad. Miami es la puerta de entrada de la conexión latina e hispana. Un gran ejemplo es el partido del 27 de septiembre, donde celebramos el Mes de la Herencia Hispana para reafirmar esa genética y esa conexión natural que tenemos", señaló Formiga.

La huella de los Dolphins es mayor en Brasil y en México, donde cuentan con presencia permanente -al igual que en España-, mientras que su desembarco en Argentina y Colombia es más reciente.

De hecho, la franquicia de Florida inició este mes su entrada en Argentina, que prevé un programa de cinco eventos, incluidos clinics y 'watch parties', a lo largo del año.

Un despliegue sobre el terreno que mantiene intacta la ambición del club por volver a disputar encuentros oficiales fuera de Estados Unidos.

"Estamos muy emocionados con la idea de tener otro partido internacional. Nuestra intención como organización es jugar fuera siempre que sea posible, aunque es una decisión de la NFL. Sería una emoción increíble retornar a España o jugar por primera vez en Brasil o México", concluyó Formiga.