San José mas líder que nunca, batiendo de nuevo a los Kings

San José mas líder que nunca, batiendo de nuevo a los Kings

El líder del torneo Clausura y campeón defensor, Deportivo San José consiguió la victoria contra su archirrival Olimpia Kings, en el juego que disputaron este viernes, con localía franjeada en el Urbano COP. El ajustado score de 65-67 fue favorable a los “santos” que siguen invictos en el torneo.