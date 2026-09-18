San José mas líder que nunca, batiendo de nuevo a los Kings

San José volvió a demostrar superioridad en los momentos decisivos para derrotar a Olimpia por el marcador de 67-65, en el partido que cerró la fecha 12 del torneo Clausura de la Liga Nacional de Básquetbol 2026.
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El equipo albiceleste consiguió un triunfo mas que nada de orgullo contra sus rivales de los últimos tiempos, puesto que todavía resta la fase decisiva, donde seguro volverán a encontrarse.
Los parciales fueron de 18-18, 20-14, 16-21 y 11-14, números donde se puede apreciar el repunte de los santos en la mitad final.
El máximo encestador del juego fue el base olimpista Édgar Riveros con 16 puntos, y entre albicelestes el americano Robin Perry con 15.
* Posiciones. Con el juego pendiente entre Amambay y Félix Pérez, estas son las posiciones:
1° Deportivo San José 24 puntos
2° Olimpia Kings 21 puntos +198
3° Colonias Gold 21 puntos +193
4° Deportivo Amambay 17 puntos
5° Félix Pérez Cardozo 16 puntos -107
6° Deportivo Campoalto 16 puntos -132
7° San Alfonzo de Minga Guazú 14 puntos
8° Capiatá Bulls 12 puntos