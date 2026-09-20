Paraguay vuelve al triunfo en Uzbekistán y sus ajedrecistas hacen historia

Paraguay tuvo una jornada redonda en la Olimpiada Mundial de Ajedrez de Samarcanda. En la quinta ronda, ambos equipos nacionales volvieron a celebrar victorias y consiguieron hasta ahora sus mejores resultados colectivos de la competencia.

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La selección femenina fue protagonista de una actuación perfecta frente a Puerto Rico y se impuso 4-0, mientras que el equipo masculino logró su triunfo más amplio hasta el momento al superar 3,5-0,5 a Uganda.

Fiorella Mayeregger, récord de juventud

El triunfo femenino tuvo un significado especial desde el primer tablero. Fiorella Mayeregger, con apenas 16 años, debutó como cabeza del equipo paraguayo y estableció un nuevo récord nacional.

La joven ajedrecista se convirtió en la jugadora más joven en ocupar el tablero 1 de una selección femenina paraguaya en una Olimpiada Mundial, superando la marca que pertenecía a Gaby Vargas, quien había ocupado esa posición en 2008 con 19 años.

Mayeregger coronó su histórica aparición con una victoria, al igual que sus compañeras.

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En los otros tableros, Paula Oviedo, Renata Mayeregger y Helen Montiel también consiguieron triunfos, completando el contundente 4-0 sobre Puerto Rico.

Renata Mayeregger también entra en la historia

La jornada dejó otro récord para el ajedrez paraguayo. Renata Mayeregger consiguió su quinta victoria consecutiva en el torneo, convirtiéndose en la primera jugadora paraguaya en ganar sus cinco primeras partidas en una misma Olimpiada Mundial de Ajedrez.

Su impresionante comienzo es uno de los puntos destacados de la campaña paraguaya en Samarcanda.

Además, el 4-0 ante Puerto Rico significó el tercer marcador perfecto de la selección femenina en esta edición, después de las victorias por el mismo resultado ante Seychelles y Cabo Verde.

Con este resultado, Paraguay igualó la cantidad de 4-0 que había conseguido en la Olimpiada de Budapest 2024, cuando derrotó por ese marcador a Laos, Guernsey y Tailandia.

Todavía quedan seis rondas por disputar y la selección femenina tiene la posibilidad de establecer una nueva marca si consigue otro triunfo perfecto.

En la sexta ronda, las paraguayas tendrán un desafío de mayor exigencia: enfrentarán a Brasil, que comenzó la competencia en el puesto 44 entre 190 selecciones y cuenta con un promedio de 2137 de Elo.

Los varones también tuvieron una jornada brillante

La selección masculina también consiguió su mejor diferencia en lo que va del torneo. Paraguay derrotó claramente a Uganda por 3,5-0,5.

Las victorias paraguayas fueron conseguidas por Guillermo Vázquez, en el primer tablero; Enrique Alló, en el tercero; y Juan Heinichen, en el cuarto.

En el segundo tablero, Antonio Almirón consiguió tablas, completando el marcador favorable para Paraguay.

Uno de los momentos destacados de la jornada fue el triunfo de Enrique Alló, quien consiguió un mate de alfil y caballo, una de las técnicas de final más complejas del ajedrez y que requiere una ejecución precisa.

El resultado permitió a los varones cerrar una quinta ronda con una actuación sólida y una diferencia contundente.

En la sexta fecha, Paraguay enfrentará a Guatemala, selección que inició la competencia en el puesto 98 y que presenta un promedio de 2209 de Elo.

Tras la sexta ronda, prevista para el lunes, llegará el día de descanso del martes. La competencia se reanudará el miércoles con las cinco últimas rondas de la Olimpiada Mundial.

Paraguay vuelve a sonreír en Samarcanda y, mientras ambas selecciones avanzan en el torneo, el equipo femenino ya dejó dos nuevos nombres y dos nuevos registros en la historia del ajedrez nacional.