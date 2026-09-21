Dani Vallejo inicia su gira asiática en Hangzhou

“Se viene la gira por Asia”, posteó Adolfo Daniel Vallejo (22 años), quien viene de participar por Paraguay en la serie de la Copa Davis contra Perú, en una ajustada definición por 3-2 a favor de los incaicos.

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Situado en el puesto 58 del escalafón mundial, el ascendente deportista posteó que intervendrá a partir de este martes en el ATP 250 de Hangzhou.

De acuerdo al calendario, desde el martes 29 del presente mes participará en el ATP 500 de Beijing, con la salvedad puesta de “a decidir”, dependiendo del desgaste físico que tenga en el primer certamen chino, las instancias que vaya pasando.

El martes 6 de octubre, Dani Vallejo participará en el Master 1000 de Shanghái, una categoría por demás importante, solo superada por los Grand Slam.

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El estreno de Vallejo en el ATP 250 Hangzhou será contra el local Jie Cui, de 28 años, ubicado en el puesto 456. El ganador medirá en segunda fase con el triunfador del match entre el chino Zhizhen Zhang y el hongkonés Coleman Wong.