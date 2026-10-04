Así justifica la ANR su silencio tras derrota contra Sole Núñez

Tras la difusión de las cifras del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que ubican a la candidata opositora Soledad Núñez como virtual ganadora en la capital, la cúpula republicana salió para explicar las razones por las cuales no salieron a reconocer el triunfo de la alianza opositora.

El veterano dirigente político José Alberto Alderete habló con la prensa y expresó que la estrecha brecha entre los candidatos obliga a actuar con absoluta prudencia matemática y jurídica antes de dar un veredicto definitivo.

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Alderete remarcó que la diferencia registrada es de apenas unos 5.000 votos a favor de Núñez, lo que equivale a un ajustado 1,5 % del total de los votos emitidos en Asunción. Según la postura planteada, cuando una brecha oscila entre el 5 % y el 10 %, el margen es irreversible y la derrota se admite; sin embargo, al tratarse de una cifra tan fina, resulta indispensable aguardar el juzgamiento de cada una de las actas que se pondrá en marcha este lunes.

El vocero rechazó de manera tajante que esta actitud configure una conducta de “malos perdedores”, y aseguró que el Partido Colorado siempre supo aceptar las derrotas.

Alderete propone un análisis sin pasiones

Al hacer un balance sobre el desempeño de la candidatura de Camilo Pérez, Alderete calificó su campaña territorial como “espectacular”.

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Alderete reconoció que la lista colorada para la Junta Municipal aventajó por casi 18.000 votos a la nomina de concejales de la oposición, lo que demuestra claramente que miles de afiliados y ciudadanos capitalinos eligieron a los ediles de la Lista 1 pero optaron por no acompañar la figura de Pérez para la intendencia.

La cúpula republicana ratificó su plena confianza en la credibilidad e institucionalidad del TSJE. Alderete, mencionó que la postura del partido no busca poner en duda el trabajo del organismo electoral ni sembrar sospechas de fraude. La exigencia de la ANR se concentra de forma exclusiva en la verificación documental de los certificados de escrutinio.