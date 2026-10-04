Ganó el “placer”: candidato de los moteles es reelecto en Itauguá

El intendente saliente, Horacio Fernández (ANR-HC), aseguró su continuidad al obtener 24.553 votos, lo que representa el 53,26 % del electorado itaugüeño.

Por su parte, el candidato único de consenso por la oposición, Mauricio Ortiz (PLRA), cosechó 20.084 votos (43,57 %).

La participación ciudadana alcanzó casi el 70 %, de acuerdo con los datos preliminares del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

¿Cumplirá la promesa de moteles gratis Horacio Fernández tras su reelección?

Fernández cobró notoriedad nacional e internacional —incluso en medios argentinos— tras prometer liberar el acceso por 24 horas a cuatro moteles de la firma Pasión Clasp si ganaba por un margen de 10.000 votos, y extender el beneficio a 48 horas si la diferencia alcanzaba los 15.000 sufragios.

No obstante, en declaraciones a la prensa argentina, el propio candidato aclaró que la promesa estaba dirigida exclusivamente a la dirigencia de base de su sector. Asimismo, recordó que ya había realizado un compromiso similar tras ganar las elecciones municipales de 2021, oportunidad en la que obtuvo 20.410 votos frente a los 18.238 de su contrincante, con una diferencia de apenas 2.172 votos.

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Finalmente en sus redes sociales anunció que cumplirá su promesa sobre los reservados.

¿Qué dijo Miguel Prieto sobre el “candidato de los moteles” en Itauguá?

Durante el acto de cierre de campaña de Mauricio Ortiz (PLRA), el intendente de Ciudad del Este y líder del movimiento Yo Creo, Miguel Prieto, instó a los electores itaugüeños a inclinarse por la propuesta opositora. “El placer lo conseguimos incluso en nuestras casas, pero la salud no espera gente”, expresó el referente político al solicitar el voto contra el jefe municipal colorado y dar su respaldo explícito a Ortiz.