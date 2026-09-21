La china Yu Zidi, de 13 años, segunda mejor marca mundial de siempre en los 200 estilos

La china Yu Zidi, de 13 años, segunda mejor marca mundial de siempre en los 200 estilos

Redacción deportes, 21 sep (EFE).- La china Yu Zidi, de 13 años, ha firmado la segunda mejor marca mundial de todos los tiempos en los 200 estilos, al nadar la distancia en 2:06.10 durante los Juegos Asiáticos que se celebran en Tokio.