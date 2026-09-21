Martes, 22 de septiembre de 2026

La Paz. La Selección de Bolivia encarará las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2030 con su entrenador, Óscar Villegas, bajo un proceso disciplinario y con un asesor español, el director de fútbol y metodología Hugo Blanco. Por Daniela Romero.

Río de Janeiro. El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, apuesta por una profunda renovación de la Canarinha durante el nuevo ciclo de cara al Mundial 2030 con la salida de figuras históricas como Neymar y la irrupción de jóvenes revelaciones como Endrick y Rayan. Por Carlos Moreno.

Santiago de Chile. Chile mira su futuro de cara a un nuevo proceso para el Mundial 2030 convertido en un ‘Lego’ al que le faltan piezas por encajar, y sumergido en un trabajo de renovación liderado por el entrenador Nicolás Córdova cuyo interinato se ha extendido por 14 meses. Por María José Rey.

Bogotá. La selección colombiana empezará esta semana su proyecto de cara al Mundial de 2030, liderada por el argentino Néstor Lorenzo, con un proceso de renovación en el que no estarán los experimentados James Rodríguez y Juanfer Quintero, que anunciaron su retirada del equipo nacional. Por Jorge Gil Ángel.

Redacción Deportes. Continúan este martes los Campeonatos del Mundo de ciclismo en carretera en Montreal (Canadá) con las pruebas de contrarreloj por equipos mixtos e individuales júnior femenina y masculina.

Pekín. Las ocho mejores selecciones del tenis femenino, que han sacado adelante a lo largo del año sus respectivas eliminatorias, se citan entre este martes y el domingo en Shenzhen (China) para poner a prueba el poder de Italia, campeón de las dos últimas ediciones y el rival a batir.

- Previa de la Euroliga 2026/2027, que comienza esta semana.

- Campeonatos del Mundo en carretera, en Montreal (Canadá) (hasta 27) (FOTO). Contrarreloj por equipos mixtos e individuales júnior femenina y masculina.

- Mundial 2030. Análisis de las selecciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Colombia ante la fase de clasificación para el Mundial de 2030. (FOTO)

- Prosigue el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Juegos Sudamericanos, en la provincia argentina de Santa Fe (hasta 26).

- Copa Billie Jean King. Fase final, en Shenzhen (China) (hasta 27). Cuartos de final: Rep. Checa-Gran Bretaña.

- Sorteo de la fase final de la Copa Davis, en Bolonia (Italia) (12.00).

- Torneos WTA 500 de Singapur y 250 de Seúl (hasta 27).

Redacción EFE Deportes