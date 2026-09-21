Polideportivo
21 de septiembre de 2026 a la - 21:10

Santa Fe 2026: Gatti y Marcantonio sacan pecho por Paraguay en el squash

Fiorella Gatti tuvo una contundente victoria y ya está en cuartos de final de Santa Fe 2026.
Fiorella Gatti tuvo una contundente victoria y ya está en cuartos de final de Santa Fe 2026.

Fiorella Gatti y Francesco Marcantonio avanzaron a los cuartos de final del squash en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y mantienen en carrera al Team Paraguay. Gatti superó a una argentina, mientras que Marcantonio se impuso con autoridad ante un brasileño.

Por David Rolón
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El squash paraguayo tendrá a Fiorella Gatti y Francesco Marcantonio como sus principales cartas en la lucha por las medallas de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Ambos consiguieron este lunes su clasificación a los cuartos de final con sólidas victorias en la competencia individual.

Lea más: Santa Fe 2026: Paraguay asegura otra medalla en tenis de mesa

Gatti fue la primera paraguaya en instalarse entre las ocho mejores. La atleta nacional derrotó a la argentina Candela Bernard por 3-0, con parciales de 11-3, 11-6 y 11-3, en un partido que dominó de principio a fin.

La paraguaya impuso condiciones desde el primer juego y no permitió la reacción de su rival, cerrando el encuentro en tres sets para meterse directamente en la siguiente ronda.

Marcantonio, firme ante el brasileño

Francesco Marcantonio también avanzó a cuartos de final de Santa Fe 2026.
Francesco Marcantonio también avanzó a cuartos de final de Santa Fe 2026.

En la rama masculina, Francesco Marcantonio, número uno del squash paraguayo, también tuvo un estreno contundente.

El compatriota venció al brasileño Pedro Mometto por 3-0, aunque tuvo que trabajar especialmente el primer juego, que terminó 12-10. Después de ese ajustado inicio, Marcantonio tomó el control y cerró los siguientes parciales por 11-4 y 11-6.

Con la victoria, el principal exponente paraguayo avanzó a los cuartos de final y mantiene intacta la ilusión de luchar por una medalla en Santa Fe.

Los demás paraguayos

La jornada también tuvo participación de otros representantes nacionales.

En la rama masculina, Andrés Acosta cayó por 3-0 ante el guyanés Daniel Ince, mientras que Damián Casarino perdió por el mismo marcador frente al colombiano Ronald Palomino.

En femenino, Belén Saavedra quedó eliminada tras caer 3-2 ante la peruana Joaquina Llanos, en un encuentro más equilibrado.

Por su parte, Luján Palacios disputó los octavos de final y cayó por 3-2 ante la ecuatoriana María Falconí, en otro de los partidos cerrados de la jornada.

Así, Gatti y Marcantonio quedan como los dos paraguayos que continúan en carrera en la competencia individual y buscarán avanzar a las semifinales para acercarse al podio de los Juegos Suramericanos.