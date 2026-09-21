Santa Fe 2026: Paraguay asegura otra medalla en tenis de mesa

Los paraguayos derrotaron este lunes a la pareja uruguaya conformada por Pablo Palou y Sebastián Timbal por 3-1, con parciales de 8, -8, 8 y 7, en los cuartos de final de la modalidad de dobles masculinos.

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El triunfo les permitió avanzar entre las cuatro mejores parejas del torneo y, de acuerdo con el sistema de competencia, asegurar como mínimo la medalla de bronce.

Por un lugar en la final

Aguirre y Pastore tendrán esta misma noche el desafío de buscar el pase a la final. La dupla paraguaya enfrentará en semifinales a los chilenos Nicolás Burgos y Gustavo Gómez.

El partido está programado para las 20:05, hora local, en una jornada en la que Paraguay volverá a buscar un lugar en la definición de otra disciplina de los Juegos Suramericanos.

Para Aguirre, referente histórico del tenis de mesa paraguayo, y Pastore, uno de los jóvenes valores de la disciplina, la clasificación representa una nueva oportunidad de subir al podio para el Team Paraguay en Santa Fe 2026.