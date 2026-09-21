Victoria del Absoluto contra Guatemala, y derrota del femenino contra Brasil

Los tableros varoniles del Team Paraguay consiguieron la victoria en el match contra Guatemala, este lunes, sumando importantes puntos en el marco de la Olimpiada Mundial de Ajedrez que se lleva a cabo en Uzbekistán y consiguiendo su segundo triunfo al hilo para subir en la tabla de posiciones.

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Consiguieron victorias el MI Antonio Almirón, por primera vez Tablero 1 de Paraguay en una Olimpiada Mundial y el CM Juan Uvaldo Heinichen en el cuarto tablero.

Por su parte, el MF Juan Sebastián Melián consiguió una valiosa tabla, para dar el triunfo a Paraguay.

Finalmente, Enrique Alló, en el tercer tablero fue el primero en declinar su rey.

Esta fue la cuarta vez en la historia que medimos a la selección de Guatemala y conservamos el invicto: en 1980 habíamos igualado 2-2 mientras que obtuvimos triunfos en 2012 (3-1) y 2022 (4-0).

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Paraguay ocupa el lugar 56° entre los 208 equipos participantes, saltando 14 lugares su posición inicial (70°) lo que habla de un excelente desempeño.

En Sudamérica, los nuestros tienen la misma puntuación (8 unidades) que Argentina (35°), Chile (50°), Perú (53°); Brasil (54°) y Venezuela (58°) y por arriba de Colombia (68°), Bolivia (74°), Uruguay (85°) y Ecuador (87°) todos estos con 6 puntos sumados. En caso de igualdad de puntos se considera el puntaje de los rivales a los que se midió cada selección para la ubicación de la posición en la tabla.

En próximo rival de Paraguay, en la reanudación del certamen este miércoles, será la poderosa selección de Montenegro, que comenzó en el puesto 45° y tiene un promedio de Elo de 2500.

La contienda sigue liderada por los locales, Uzbekistán, quienes son los únicos con puntaje perfecto (12), seguidos por China y Armenia (11).

Derrota del femenino

En el lote femenino, Gabriela Vargas, Fiorella Mayeregger, Paula Oviedo y Renata Mayeregger resignaron sus respectivos reyes ante las brasileñas.

Vale señalar que en el historial del equipo de féminas paraguayas, desde la Olimpiada de Chenai, India en el 2022 las chicas no perdían por ese score, que en aquella ocasión fue contra Mongolia. Pasaron 15 match olímpicos para que volviera a ocurrir.

Renata declinó en su partida y perdió su invicto en este certamen, pues hasta aquí traía campaña perfecta con 5/5. Queda en esa condición Helen Montiel con 2,5/3, quien no fue de la partida en el duelo contra las brasileñas.

En cuanto a antecedentes contra las del vecino país, hubo derrota en 2008 por 3,5 a 0,5 y empate de 2-2 en 2010.

El conjunto femenino de Paraguay ocupa ahora la posición 74°, 2 más adelante que la inicial y su próximo rival será la selección de Honduras.