Santa Fe 2026: Escurra y Núñez avanzan en el tenis

Hernando Escurra, luego de cerrar su participación en la Copa Davis, tuvo un sólido estreno en el individual masculino y derrotó al brasileño Enzo Kohlmann por 6-4 y 6-4, para instalarse en la segunda ronda de la competencia.

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Por su parte, Alex Núñez protagonizó una remontada ante el venezolano Brandon Pérez. El paraguayo perdió el primer set por 6-4, pero reaccionó y se impuso en los dos siguientes por 6-1 y 6-2, sellando su clasificación.

En el torneo de dobles masculino, Escurra y Vergara no pudieron repetir la victoria conseguida en su debut. La pareja paraguaya cayó ante los peruanos Alexander Merino y Luis Nakamine por 6-1, 6-7 (7) y 5-7, en un partido que se definió en el tercer set.

En dobles femenino, Paulina Franco y Catalina Delmas fueron superadas en cuartos de final por las argentinas Luisina Giovannini y Jazmín Ortenzi, por 6-4 y 6-0.

Además, Franco quedó eliminada en la primera ronda del individual femenino. La paraguaya perdió ante la boliviana Valery Sumoya por 6-2 y 6-4.