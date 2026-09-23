Bucsa y Sorribes llevan a España a semifinales

Sobre la pista dura del Shenzhen Bay Sports Centre Arena, en China, Cristina Bucsa, #14 del mundo en dobles, y Sara Sorribes (106), bronce olímpico en París 2024, necesitaron dos horas y ocho minutos para superar a Anna Danilina (6) y Zhibek Kulambayeva (105) y cerrar la eliminatoria por 2-1.

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Jessica Bouzas (93) había adelantado a España al vencer por un doble 6-2 a Sonja Zhiyenbayeva (384), antes de que Yulia Putintseva (78) igualara el cruce con su triunfo por 6-2, 3-6 y 6-1 ante Bucsa (35).

España se enfrentará este viernes a Chequia por un puesto en la final. La capitana española, Carla Suárez Navarro, destacó en la pista tras el duelo el “espíritu de lucha” y la “pasión” de sus jugadoras. “Estoy muy orgullosa de todas, pero la competición no termina aquí. El viernes jugamos las semifinales”, indicó.

La pareja española cimentó la victoria en una resistencia extraordinaria: salvó 20 de las 22 bolas de rotura que afrontó, 16 de ellas en una segunda manga de una hora y 28 minutos.

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Bucsa y Sorribes entraron mejor y rompieron el servicio kazajo a la primera oportunidad, gracias a un resto ganador de la castellonense. Confirmaron la ventaja para colocarse 3-0 y, aunque Danilina y Kulambayeva recuperaron una de las dos roturas encajadas, respondieron al resto y cerraron el primer set por 6-2 en 40 minutos.

La dinámica cambió en el segundo parcial. Kazajistán rompió de salida ante una Bucsa que acusaba el desgaste del individual, pero España evitó otro quiebre y reaccionó.

Un revés ganador de Bucsa le procuró dos oportunidades de rotura y la pareja nacional aprovechó la segunda para igualar antes de remontar hasta el 3-2. El séptimo juego se convirtió en una batalla de 17 minutos y 41 segundos.

Las kazajas dispusieron de seis bolas de rotura, pero Bucsa y Sorribes resistieron al grito de “Sí se puede” desde la grada. La castellonense resolvió el pulso con una bola alta que cayó en la esquina sin que Danilina pudiera responder.

Tras el 4-4, las españolas salvaron otras tres bolas de rotura consecutivas. El undécimo juego volvió a llevarlas al límite, aunque Bucsa resolvió una amenaza en la red y Sorribes apareció con una derecha ganadora y un paralelo para colocar el 6-5.

España dispuso después de dos bolas de partido consecutivas gracias a un golpe de Bucsa sobre la línea, pero las kazajas salvaron tres oportunidades antes de enviar fuera la pelota definitiva.

Bucsa y Sorribes solo cedieron una de las 17 bolas de rotura que afrontaron en una manga decidida por un punto, 57-56, y devolvieron a España a semifinales 18 años después.