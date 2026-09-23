Majo Aguilar y MXKA se unen al espectáculo del 49ers-Vikings de la NFL en el Azteca

"Me siento muy feliz de poder interpretar el Himno Nacional de México. México es un país hermoso con una cultura muy rica. Gracias a la NFL por invitarme a ser parte de un momento tan especial y permitirme representar a mi país. Me llena de orgullo ser mexicana", afirmó Aguilar.

Majo Aguilar, cantante y compositora de 32 años, ha sido nominada tres veces al Grammy en la categoría de Mejor álbum de música ranchera-mariachi y una en la de Mejor canción regional mexicana.

La intérprete de 'No voy a llorar' es una de las principales figuras en la nueva generación de cantantes regionales; su música cuenta con más de 533 millones de reproducciones a nivel mundial.

MXKA, cantautora e interprete originaria de Oakland, California, es conocida porque en su estilo fusiona la música mexicana con el R&B contemporáneo.

"Cantar el himno nacional de Estados Unidos en la Ciudad de México, con los 49ers en el campo, es un momento que conecta muchas partes de mi historia", aseveró la cantante.

La interprete de 'Tattoo' y 'Xclusiva' compartió su placer por la oportunidad de presentarse en un escenario en este país, en el que tiene raíces.

"Nací en Oakland, pero mi mamá es de la Ciudad de México y como artista blaxicana, me enorgullece llevar mis raíces afroamericanas y mexicanas a un escenario tan importante. Estoy profundamente agradecida con la NFL por confiarme este momento, y estoy ansiosa por compartirlo con los fanáticos de México, el Área de la Bahía y de todas partes", concluyó.

Majo Aguilar y MXKA se unen a la agrupación The Warning, que el 31 de agosto pasado fue anunciada como la encargada de encabezar el espectáculo de medio tiempo del duelo entre 49ers y Vikings.