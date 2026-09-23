Marcelo Aguirre consigue el bronce en el tenis de mesa suramericano

Marcelo Aguirre consigue el bronce en el tenis de mesa suramericano

El mesatenista paraguayo Marcelo Aguirre no pudo sortear con éxito las semifinales, perdiendo contra el local Horacio Cifuentes. Al llegar a dicha instancia ya se hizo acreedor de la medalla de bronce como mínimo, en Santa Fe.