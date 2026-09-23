Marcelo Aguirre consigue el bronce en el tenis de mesa suramericano

El paraguayo Marcelo Aguirre tuvo una cal y otra de arena en sus incursiones de este miércoles en el tenis de mesa, ganando en los cuartos de final, pero cayendo en las semifinales del tenis de mesa en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
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Marcelo se impuso al mediodía al colombiano Carlos Arcila, por 4-2, para conseguir el pasaporte a la instancia semifinal, y asegurar automáticamente una medalla.
Los parciales fueron de: 8-11, 15-13, 10-12, 12-10, 11-6 y 11-7.
En horas de la tarde enfrentó al argentino Cifuentes, perdiendo en forma categórica 4-0, con los siguientes chicos: 11-9, 11-8, 11-7 y 11-8.
En su camino al bronce en singles, Aguirre debutó con triunfo sobre el argentino Martín Bentancor por 4-1, en ronda de 32. Luego se impuso octavos al chileno Gustavo Gómez por 4-2.
En dobles masculino también hubo bronce para el Team Paraguay, con la dupla guaraní: Marcelo Aguirre/Santino Pastore.