Santa Fe 2026: Marcelo Aguierre avanza firme a cuartos de final en tenis de mesa

Aguirre debutó con triunfo en la ronda de 32, donde derrotó al argentino Martín Bentancor por 4-1. El paraguayo se impuso en los dos primeros juegos por 11-6 y 11-7.

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Bentancor reaccionó en el tercer set y se llevó el parcial por 11-9, pero Aguirre retomó el control para ganar los dos siguientes por 11-4 y 11-2.

En los octavos de final, el representante paraguayo volvió a imponerse, esta vez ante el chileno Gustavo Gómez, por 4-2.

Aguirre ganó los dos primeros juegos por 11-5 y 11-6. Gómez descontó en el tercero por 13-11 y volvió a quedarse con el cuarto por 11-8, pero el paraguayo cerró el encuentro con victorias consecutivas de 11-8 y 11-2.

Con este resultado, Marcelo Aguirre se instaló entre los ocho mejores de la competencia y continúa en carrera por una medalla para el Team Paraguay en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.