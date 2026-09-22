Polideportivo
22 de septiembre de 2026 a la - 23:35

Santa Fe 2026: Marcelo Aguierre avanza firme a cuartos de final en tenis de mesa

Víctor Marcelo Aguirre (33 años) ya está en cuartos de final de Santa Fe 2026.
Víctor Marcelo Aguirre (33 años) ya está en cuartos de final de Santa Fe 2026.

El paraguayo Marcelo Aguirre avanzó a los cuartos de final del singles masculino de tenis de mesa en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, luego de encadenar dos victorias en la competencia.

Por David Rolón
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Aguirre debutó con triunfo en la ronda de 32, donde derrotó al argentino Martín Bentancor por 4-1. El paraguayo se impuso en los dos primeros juegos por 11-6 y 11-7.

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Bentancor reaccionó en el tercer set y se llevó el parcial por 11-9, pero Aguirre retomó el control para ganar los dos siguientes por 11-4 y 11-2.

En los octavos de final, el representante paraguayo volvió a imponerse, esta vez ante el chileno Gustavo Gómez, por 4-2.

Aguirre ganó los dos primeros juegos por 11-5 y 11-6. Gómez descontó en el tercero por 13-11 y volvió a quedarse con el cuarto por 11-8, pero el paraguayo cerró el encuentro con victorias consecutivas de 11-8 y 11-2.

Con este resultado, Marcelo Aguirre se instaló entre los ocho mejores de la competencia y continúa en carrera por una medalla para el Team Paraguay en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.