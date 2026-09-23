Santa Fe 2026: Abud y Dehnike cierran invictos la fase de grupos en pádel y avanzan a semifinales

En la última fecha del Grupo B, disputada en la cancha central de Rafaela, los paraguayos derrotaron a los venezolanos Eduardo López y Diego González por un contundente 6-1 y 6-1, resultado que les permitió completar la primera etapa con pleno de victorias.

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Abud y Dehnike habían comenzado ayer su participación con un estreno arrollador. En su primer partido superaron a los ecuatorianos Estéfano Montoya y Frederick Armijos por un doble 6-1, demostrando desde el comienzo su buen nivel.

Posteriormente, en un partido mucho más exigente, derrotaron a los uruguayos Higor Ensslin y Juan Artía por 4-6, 6-2 y 6-2, remontando después de perder el primer set.

Con tres victorias en igual cantidad de presentaciones, la dupla paraguaya se instala entre las cuatro mejores de la competencia y ahora buscará avanzar a la gran final para luchar para llegar a pujar por la medalla de oro en Santa Fe 2026.

Los representantes nacionales enfrentarán a los chilenos Matías Negrete y Daniel Salinas, en un partido programado no antes de las 17:00, en la cancha central de Rafaela por las semifinales.