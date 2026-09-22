Santa Fe 2026: Abud y Dehnike arrancan con dos triunfos en el pádel

En su debut, los paraguayos superaron con contundencia a los ecuatorianos Estéfano Montoya y Frederick Armijos. Abud y Dehnike se impusieron por 6-1 y 6-1, mostrando superioridad desde el inicio y dando un primer paso firme en la fase de grupos.

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Posteriormente, la pareja paraguaya volvió a celebrar en su segundo compromiso. Esta vez derrotó a los uruguayos Higor Ensslin y Juan Artía por 4-6, 6-2 y 6-2. Tras ceder el primer set, Abud y Dehnike reaccionaron y se quedaron con los dos siguientes para completar la remontada.

La dupla paraguaya tendrá ahora un nuevo desafío este miércoles, en el segundo turno después de las 13:00, cuando enfrente a los venezolanos Eduardo López y Diego González, en su tercer partido de la fase de grupos.

Las paraguayas, dos derrotas

En la rama femenina, Olga Bareiro y Mariana Salsamendi tuvieron un inicio duro en el Grupo B.

En su primer partido, las paraguayas cayeron ante las ecuatorianas Alejandra Álvarez y Marines Holguín por 6-3 y 6-1.

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En su segunda presentación, Bareiro y Salsamendi mostraron una mejor versión, pero terminaron perdiendo ante las uruguayas Camila David de Lima y Camila Belassi por 6-3, 4-6 y 6-1.

Las paraguayas volverán a competir este miércoles, después de las 10:00, en el segundo turno, frente a las argentinas Victoria Vílchez y María Mosca.

Con dos victorias en sus primeras presentaciones, Abud y Dehnike buscarán cerrar de la mejor manera la fase de grupos y avanzar en la competencia masculina del pádel de Santa Fe 2026.