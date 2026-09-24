Amambay derrota a Félix Pérez y se suma al cuadrangular semifinal del baloncesto

Félix Pérez Cardozo no pudo aprovechar su condición de local y cayó 60-81 contra las Águilas del Norte, quedando fuera de la fase semifinal del Clausura de la LNB 2026.

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Los Rojos de Villa Morra arrancaron bien en el partido que se disputó en el “Efigenio González”, con un parcial de 19-14, sin embargo, no pudo sostener ese buen juego, y los amambaienses ganaron los tres cuartos siguientes: 26-7, 16-13 y 25-21, para situarse como cuarto equipo en la tabla de posiciones.

El virginense Jemal Davis estuvo imparable en el cuadro de Pedro Juan Caballero, convirtiendo 38 puntos. En el team rojo, Joaquín Dalmiro Lallana anotó 16 puntos.

San José con campaña perfecta

Deportivo San José goleó a Capiatá Bulls en el partido que enfrentó al líder y al último de la tabla de posiciones, venciendo por 101-68, en el León Coundou.

Los parciales “santos” fueron de 24-12, 32-19, 18-15 y 27-22. El americano albiceleste convirtió 19 puntos, y entre los “toros” sobresalió Kevin Rojas con 21, con mayor encestador del partido.

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Otros partidos

Olimpia Kings y Deportivo Campoalto jugarán este viernes, y el lunes se cerrará la fecha 14, la última de la fase regular, con el encuentro entre Colonias Gold y San Alfonzo de Minga Guazú.

Los Kings jugarán contra los estudiantes vinotintos en el Complejo SUMA de Luque, desde las 21:15.

Por su parte, los colonos recibirán en el “Ka’a Poty” de Obligado a los minguenses, el lunes a las 19:30.

* Posiciones. La tabla de posiciones se encuentra parcialmente de esta manera:

1° Deportivo San José 28 puntos

2° Olimpia Kings 23 puntos (1 partido menos)

3° Colonias Gold 22 puntos (1 partido menos)

4° Deportivo Amambay 21 puntos (1 partido pendiente)

5° Félix Pérez Cardozo 18 puntos (1 partido pendiente)

6° Deportivo Campoalto 18 puntos (1 partido menos)

7° San Alfonzo 15 puntos (1 partido menos)

8° Capiatá Bulls 14 puntos.