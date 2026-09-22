Deportivo San José pasea estampa contra San Alfonzo de Minga Guazú

San Alfonzo, penúltimo en la tabla de posiciones, no pudo frenar la embestida de San José, cayendo por 76-59 contra los punteros del Clausura de baloncesto.
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Quedando una fecha para concluir la primera etapa de la competencia, los santos marchan con tranquilidad hacia las semifinales, donde ya están también clasificados Olimpia Kings y Colonias Gold.
En cuanto al juego del lunes, San Alfonzo perdió con estos parciales: 21-29, 7-16, 13-19 y 18-12.
En sus filas sobresalió Emanuel Agustín Rodríguez con 16 puntos, mientras el base sanjosiano Jorge Martínez fue el mayor encestador del cotejo con 18 puntos.
Este lunes también se disputaron los partidos: Deportivo Amambay 85-70 Colonias Gold y Deportivo Campoalto 83-68 Félix Pérez Cardozo.
Este martes completan la fecha 13: Capiatá Bulls vs. Olimpia Kings.
* Posiciones. La tabla de posiciones, quedando aún pendiente la regularización del juego entre Amambay y Félix Pérez Cardozo correspondiente a la fecha 7 de la primera rueda, está así:
1° Deportivo San José 26 puntos
2° Colonias Gold 22 puntos
3° Olimpia Kings 21 puntos (1 juego menos)
4° Deportivo Amambay 19 puntos (1 juego pendiente)
5° Deportivo Campoalto 18 puntos
6° Félix Pérez Cardozo 17 puntos (1 juego pendiente)
7° San Alfonzo de Minga Guazú 15 puntos
8° Capiatá Bulls 12 puntos (1 juego menos).