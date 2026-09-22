Deportivo San José pasea estampa contra San Alfonzo de Minga Guazú

El puntero invicto y campeón defensor, Deportivo San José no tuvo inconvenientes para derrotar a San Alfonzo de Minga Guazú en su visita al polideportivo del Comando Logístico. Los “santos” se impusieron el lunes por 76-59 y están cómodos en la vanguardia, preparándose para el cuadrangular semifinal del Torneo Clausura de la Liga Nacional de Básquetbol.

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